Elezioni Amministrative in Basilicata, affluenza al 58,34 %. I sindaci già eletti

Mentre prosegue lo spoglio dopo la chiusura dei seggi alle 15 (la percentuale dei votanti in Basilicata è stata del 58,34 per cento. Provincia di Potenza: 57,46%. Provincia di Matera: 62,20%) vediamo in quali comuni si conosce già il nome del Sindaco.

PROVINCIA DI POTENZA

ATELLA

Eletto Sindaco Giuseppe Donato Telesca (lista Nuovatella, voti 1.562)

FORENZA

Confermato Sindaco Francesco Mastandrea (lista unica, 830 voti)

GENZANO

LAGONEGRO

Sindaco eletto Salvatore Falabella (lista Lagonegro nel futuro, voti 1.729)

LAVELLO

MURO LUCANO

Eletto Sindaco Giovanni Setaro (lista Progetto Comune, voti 1.716)

PIETRAPERTOSA

Eletta Sindaco Teresa Colucci (lista L’Aurora, voti 323)

PIGNOLA

RIPACANDIDA

Sindaco eletto: Michele Donato Chiarito (lista Impegno Comune, voti 445).

RUVO DEL MONTE

Eletto Sindaco Pietro Mira (lista Ruvo Possibile, voti 407)

SASSO DI CASTALDA

Confermato sindaco Rocchino Nardo (lista Orizzonti Sassesi, voti 278)

VAGLIO

Eletto Sindaco Francesco Santopietro (lista Vaglio in Movimento, voti 777)

PROVINCIA DI MATERA

SCANZANO JONICO

Sindaco eletto Pasquale Cariello (lista Scanzano Rinasce, voti 2.0893)

TRICARICO

Eletto Sindaco Paolo Paradiso (lista Attiva Tricarico, voti 1.541)