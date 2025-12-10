Si è svolta con successo l’elezione del nuovo direttivo del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia di Potenza. Gli eletti, che guideranno il collegio per il prossimo mandato, sono:

*Consiglio Direttivo:*

– *Presidente:* Finiguerra Mauro

– *Vicepresidente:* Rinaldi Nicola

– *Segretario:* Fontana Daniela

– *Tesoriere:* Carretta Biagio

– *Consigliere:* Grillo Canio

*Collegio dei Revisori:*

– *Presidente:* Latella Elmina

– *Revisore Effettivo:* Sileo Maurizio

– *Revisore Effettivo:* Perilli Giovanni

– *Revisore Supplente:* Potenza Tommaso

Il nuovo direttivo si impegna a rappresentare attivamente gli interessi dei periti agrari sul territorio, ponendo particolare attenzione alle esigenze e alle sfide che affrontano i professionisti del settore. Sotto la guida del nuovo direttivo, il collegio intende rafforzare il dialogo con le istituzioni locali e promuovere iniziative che valorizzino le competenze dei periti agrari, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell’agricoltura nella provincia di Potenza.

La nuova squadra si propone di essere un punto di riferimento per tutti i membri, favorendo la partecipazione attiva e la condivisione di conoscenze e buone pratiche. È un momento cruciale per il nostro settore, e il nuovo direttivo è pronto a lavorare con determinazione e passione per garantire una rappresentanza efficace e proattiva.