Ecodays 2026 sbarca in Val d’Agri: al via una tre giorni di incontri, cammino e scoperta

Si è svolta questa mattina, presso la Sala “Bramea” del Dipartimento Territorio, Ambiente e Sostenibilità della Regione Basilicata in Via Verrastro, la conferenza stampa di presentazione del programma degli eventi legati all’iniziativa “Ecodays Basilicata 2026”.

L’evento di dimensione nazionale, promosso e fortemente voluto da UNPLI Basilicata con la collaborazione di diversi partner istituzionali e vari stakeholder del territorio, quest’anno vedrà protagonista il territorio della Val d’Agri, da venerdì 12 a domenica 14 giugno.

Ha introdotto i lavori e coordinato gli interventi il giornalista Andrea Mario Rossi, Direttore della testata online Val d’Agri Press, media partner dell’iniziativa insieme a TG7, Cristina Longo e Anna Tammariello.

Subito dopo è intervenuto il Presidente di UNPLI Basilicata Vito Sabia, che ha sottolineato la rilevanza di un evento che celebra al meglio i 40 anni dalla costituzione dell’associazione, evidenziando e promuovendo le bellezze paesaggistiche, storiche, enogastronomiche, artistiche e religiose di un territorio che esalta l’equilibrio armonico tra i quattro elementi della natura: aria, acqua, terra e fuoco.

Il numero uno delle Pro Loco lucane ha sottolineato inoltre il valore profondo di un lavoro corale che ha consentito alla Basilicata e alla Val d’Agri di prendersi il palcoscenico nazionale:

“Questa tre giorni meravigliosa che ci apprestiamo a vivere rappresenta un modello virtuoso di sinergia istituzionale e di collaborazione che consentirà realmente al territorio di crescere. Nel ringraziare tutti i soggetti pubblici e privati che hanno accettato questa sfida, è doveroso sottolineare il ruolo fondamentale svolto dal Fondo Etico BCC Basilicata, dalla Regione Basilicata, dall’ARPAB, dal Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri – Lagonegrese e dalla Rete delle 80 Pro Loco UNPLI che quotidianamente animano la vita sociale dei borghi lucani, nonostante tutte le difficoltà”.

In seguito è intervenuta prof.ssa Rosa Fortunato, Consigliera Regionale UNPLI e Coordinatrice degli eventi “ECODAYS 2026”, che ha illustrato ai numerosi cronisti presenti il programma della kermesse. Tre giornate di attività diffuse tra i comuni di Marsico Nuovo, Paterno, Marsicovetere, Tramutola, Viggiano e Grumento Nova, con eventi, cammini, laboratori e momenti di confronto.

ECCO IL PROGRAMMA DELLA TRE GIORNI IN SINTESI

Venerdì 12 giugno – TERRA: Radici, comunità, identità

Alle 15:30 l’inaugurazione ufficiale “Terra Viva, Comunità Viva” con tavola rotonda su biodiversità e turismo lento. Seguiranno l’inaugurazione della mostra “Parchi di Basilicata – Storie, volti e paesaggi” alle 17:30, i Laboratori della Terra alle 18:00 con ARPAB, ALSIA e UNIBAS, e l’evento musicale “La Terra Racconta” alle 21:00.

Sabato 13 giugno – I 4 ELEMENTI IN CAMMINO

Si parte alle 6:00 con “Aria – Il respiro degli Appennini”: trekking-spettacolo all’alba sul Monte Volturino con il musicista Mirko Gisonte. Dalle 9:30 attività differenziate: “Acqua – Il Parco a piedi nudi” a Paterno, “Terra – Le radici del gusto” in Val d’Agri e “Fuoco – Il fuoco che protegge” a Marsico Nuovo. Alle 19:00 “Taste of the Valley – Festival dei Sapori” con show-cooking di Giovanni Prisco e firma del protocollo con l’Osservatorio Nazionale Dieta Mediterranea.

Domenica 14 giugno – COMUNITÀ: Cammini, spiritualità, futuro condiviso

Ore 8:30 “La via dei popoli lucani” da Viggiano, Santa Messa alle 11:00 in Basilica Pontificia, concerto “Viggiano Spiritual Sound” alle 12:00. Chiude alle 17:00 “Voci dal mondo antico” al Parco Archeologico di Grumentum, nell’ambito delle Giornate Europee dell’Archeologia.

Un lavoro corale

ECODAYS Basilicata 2026 è il frutto della collaborazione tra UNPLI Nazionale e Basilicata, Regione Basilicata, APT, Parchi nazionali e regionali, Province di Potenza e Matera, 8 Comuni della Val d’Agri, GAL Lucania Interiore, Protezione Civile, ALSIA, ARPAB e decine di associazioni e Pro Loco del territorio. L’evento è realizzato con il sostegno del Fondo Etico di BCC Basilicata. La cerimonia inaugurale sarà tradotta in LIS.

In conclusione, la dott.ssa Antonella Logiurato, della Direzione Generale dell’Ambiente, Energia e Tutela del Territorio – Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Regione Basilicata, ha chiuso il programma degli interventi portando i saluti dell’Assessore Regionale all’Ambiente Laura Mongiello e dichiarando quanto segue:

“Ecodays 2026 è l’esempio reale di una Basilicata che sa fare squadra fornendo finalmente nuove opportunità di reale protagonismo per i nostri giovani. L’evento rappresenta, tra le altre cose, un’ottima possibilità di ripopolamento turistico dei nostri borghi anche in periodi dell’anno fino a questo momento inesplorati”.