Eccellenze Italiane 2020: inserito il pastificio e biscottificio “Tre Spighe” di Marsico Nuovo

Anche in tempo di Coronavirus le attività commerciali della Val D’Agri si fanno notare per la qualità dei loro prodotti e il rispetto della produzione casereccia: oggi apprendiamo che il Pastificio e Biscottificio Tre Spighe di Marsico Nuovo entra a far parte dell’elenco di Eccellenze Italiane 2020.

L’attività compie trent’anni all’attivo e la titolare, Angela Azzato, dichiara che non poteva esserci modo migliore per celebrare l’anniversario: «è capitato di dovermi dare più di “un pizzicotto”, ma ho creduto in un progetto costruito su dei valori, primo fra tutti la diffusione della nostra tradizione gastronomica che è un patrimonio da tutelare» afferma al telefono.





Ci racconta che la segnalazione ad Eccellenze italiane è avvenuta a sua insaputa, dopo un piacevole confronto in negozio con un promoter che, molto incuriosito dall’utilizzo del finocchietto di bosco nei taralli lucani e dalla lavorazione fatta esclusivamente a mano, ha acquistato sia la pasta fresca che i taralli.

Sulla pagina Facebook e Instagram di Tre spighe, la notizia è stata diffusa con un ringraziamento finale alla clientela: «siete la parte più bella del nostro lavoro, lo stimolo per sperimentare continuamente, per superare la quotidianità, per ricordarci che trasmettere bellezza e tradizione è l’essenza dell’artigianato!».