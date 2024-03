Eccellenza Basilicata, Ciro De Cesare è il nuovo allenatore del Moliterno

Ciro De Cesare è il nuovo allenatore del Moliterno, club dell’omonima cittadina lucana in provincia di Potenza. Il trainer salernitano è reduce dall’esperienza alla Calpazio, condotta in Eccellenza a suon di record e guidata con buoni risultati nella prima parte di questa stagione, prima dell’esonero. De Cesare ha sposato la causa della società militante in Eccellenza Basilicata, ultimo a cinque punti dal Policoro che la precede in classifica. L’esordio non è stato dei migliori, con un ko pesante, in casa, contro il Francavilla in Sinni primo della classe. A De Cesare l’arduo compito, nelle ultime cinque giornate di campionato, di portare a Moliterno la permanenza in categoria.

FONTE: STILETV.IT