E’ uscito l’album “Into The Brain” della band “Elettric”, tutti ragazzi della Val d’Agri

La band Elettric nasce nel 2013 dal frontman Giuseppe Ormando, chitarra e voce, e dal batterista Seven Junior Riso entrambi di Tramutola, un paesino della provincia di potenza.

Successivamente si sono uniti alla band il chitarrista solista Ennio Cecchi di Villa D’agri e il bassista Biagio Gioia di Marsico Nuovo.

La band nasce, inizialmente quasi per gioco dalla passione dei due ragazzi di Tramutola per la musica metal, passione che, in seguito ci ha portati a scrivere e pubblicare il nostro primo album.

L’album, uscito il 25 giugno, si intitola “Into The Brain” e contiene 8 tracce inedite totalizzando una durata complessiva di circa un ora di musica Hevy/Thrash Metal che riprende le sonorità tipiche del genere ma leggermente rimodernizzate alle quali abbiamo cercato di adattare il loro stile.

L’album si ispira al condizionamento sociale che quotidianamente viene indotto attraverso canali di comunicazione e pubblicitari che dettano le cosiddette “regole e mode sociali”.

Ad esempio, molto spesso le persone giudicano il loro prossimo a seconda del suo status sociale, del suo modo di vestirsi, del suo interesse rispetto a certe attività o rispetto ad alcuni programmi televisivi.

Il brano Into The Brain che da anche il nome all’album, infatti, parla in modo alquanto diretto proprio di questo, ovvero di come spesso le persone reprimano il loro essere, il loro pensiero e la loro unicità per seguire la massa e le mode come se avessero subito un lavaggio del cervello vero e proprio.

Altri brani parlano di emozioni spesso negative come la rabbia in “Nothing And Nobody”, il rimorso in ” Hidden Inside” e l’odio in “Paths Of Hate”.

Mentre brani come ” Silent Scream” e “Stronger Than Death” fanno riferimento al desidero di redenzione e libertà da questo tipo di emozioni

L’ispirazione viene dall’ascolto e dalle influenze delle band metal anni 80/90 come Black Sabbath, Metallica, Slayer, Motorhead ecc ecc… E lo studio della loro musica ha contribuito notevolmente alla formazione musicale ed artistica della Band