E’ un potentino il Responsabile del gruppo eventi della nazionale italiana cuochi

E’ lo chef potentino Vito Amato responsabile del gruppo Eventi della Nazionale Italiana cuochi. Classe 1975, Amato, attualmente docente di enogastronomia presso l’istituto Fomal di Bologna, è entrato a far parte della Nazionale Italiana Cuochi dopo aver superato le selezioni che si sono svolte a Taormina, il 12 giugno del 2017, in occasione della manifestazione gastronomica, “Cibo Nostrum”, la grande festa della cucina italiana. Diplomatosi all’istituto alberghiero di Potenza, ha cominciato da giovanissimo a fare esperienza nelle cucine più importanti e prestigiose della penisola. Da apprendista ha trascorso sei stagioni lavorative presso l’hotel “Hermitage” partendo da commis di cucina fino a diventare capo partita.

Ritornato a Potenza ha lavorato per quattro anni in un albergo al centro della città, fino al momento in cui gli è stata offerta la guida dell’hotel “Augustus”, cinque stelle lusso a Forte dei Marmi, una bella avventura alla quale ha fatto seguito quella di Gabicce Mare dove ha trascorso altre sette stagioni come chef di cucina. Iscritto all’Associazione Cuochi Potentini, ha fatto parte per molti anni del team che gli ha permesso di mettersi in gioco e confrontarsi nelle competizioni. Col team dell’Unione Regionale Cuochi Lucani, di cui era il capitano, ha partecipato ad eventi di spicco nel panorama gastronomico italiano e portato a casa dei bellissimi risultati come, nel 2017 , la medaglia d’argento ai Campionati della Cucina Italiana a Rimini, la medaglia d’oro nel 2016 ai Campionati della Cucina Italiana a Montichiari, la medaglia di bronzo a Malta KulinarJa e, nel 2015, la medaglia d’oro al concorso ‘Expo food e wine’ a Catania”. Ad arricchire la carriera poi l’importante ingresso nella Nazionale Italiana Cuochi e pochi giorni fa, per volontà del general manager Gianluca Tomasi, il prestigioso incarico alla guida del settore Eventi.