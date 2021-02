Due feriti in un incidente stradale sulla “655 Bradanica”

Per cause in fase di accertamento, in Basilicata, tra Melfi e Lavello, in provincia di Potenza, sulla “655 Bradanica”, incidente tra due veicoli, un’autovettura ed un furgone.

Nell’impatto, sono due le persone rimaste ferite, nel.primo pomeriggio di oggi, poi, trasportate in codice giallo all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Melfi dai sanitari del “118 Basilicata“.

Sul posto oltre ai vari mezzi di soccorso, per i rilievi del caso, erano presenti i Carabinieri della Compagnia di Melfi, al comando dal Capitano Carmine Manzi.

Rocco Becce