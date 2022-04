Dove sono nate le star più famose al mondo?

Fino a qualche tempo si tendeva a usare in pochi casi il termine celebrità: solo nel caso di qualche artista che aveva un successo clamoroso nel mondo del cinema oppure in quella moda. Al giorno d’oggi, invece, troviamo personaggi che sono diventati famosi anche in tanti altri settori, come ad esempio la musica, piuttosto che lo sport oppure il cinema, come ben spiegato sul blog del casinò online di Betway.

Ed è interessante scoprire quali sono le città con più personaggi famosi in tutto il mondo. In effetti, ciascuna comunità ha i suoi idoli locali, ma proviamo a capire in quali nazioni si concentri buona parte del talento nel mondo del cinema, così come in quello della musica.

Le città che hanno dato i natali a più stelle nel settore cinematografico

Al primo posto di questa particolare classifica troviamo inevitabilmente New York. Si tratta di una città particolarmente fertile in relazione al talento, in vari ambiti, in base a questa interessante ricerca. Sono 48 le celebrità che arrivano dalla città della Grande Mela. Spiccano le star legate all’ambito cinematografico, visto che ben 23 artisti sono riusciti a mettere le mani su un Oscar almeno una volta nel corso della loro carriera.

Un elenco, quello delle star che sono nate a New York, che non si limita certamente al mondo del cinema, ma che comprende anche tanti scienziati famosi. Ad esempio, nella città della Grande Mela sono nati addirittura otto premi Nobel, tra cui Burton Richter e David Baltimore, insigniti di tale riconoscimento rispettivamente nel campo della biologia e della fisica.

Londra e le altre città nelle prime posizioni della classifica

Non ci sono altre città che hanno fatto registrare gli stessi numeri della Grande Mela, ma in ogni caso al secondo posto troviamo un’altra grande metropoli, che si trova però nel Vecchio Continente. Stiamo facendo riferimento a Londra, dove sono nate addirittura trentuno celebrità. Non mancano artisti che hanno trovato grande successo nel mondo del cinema, come ad esempio Daniel Kaluuya, Charlie Chaplin, Emma Thompson ed Elizabeth Taylor. Non solo, dato che all’ombra del Big Ben sono nati anche cinque artisti legati al mondo della musica che sono famosi in tutto il mondo, tra cui Adele, Sam Smith, Dua Lipa ed Elton John, ma anche ben tre premi Nobel.

Sempre nel vecchio continente altre due città che hanno dato i natali a diversi personaggi famosi, sono Roma e Parigi. Nel caso della capitale italiana, sono ben sette i personaggi famosi elencati da questa ricerca che hanno raggiunto una fama mondiale. La città Eterna ha sempre dato i natali a tante eccellenze che si sono distinte in un gran numero di campi, in modo particolare in quello cinematografico e dello sport. Ad esempio, ben due attrice di origini romane hanno vinto un Oscar, mentre due registi si sono portati a casa la Palma d’Oro. Infine, un campione olimpico e ben due allenatori di calcio sono diventati famosi in tutto il mondo. Un esempio su tutti è rappresentato da Claudio Ranieri, che ha trovato fortuna in modo particolare in Inghilterra, dove è riuscito a vincere il campionato con il Leicester.

Discorso simile anche per Parigi, visto che nella capitale transalpina sono nate ben 23 celebrità. Di queste, ben otto hanno portato a casa almeno una volta nella vita la Palma d’Oro, e in parte si può certamente spiegare con il fatto che il festival in cui viene assegnato tale riconoscimento si svolge a Cannes. Tra i nomi di stelle che hanno fatto la storia e che sono nate a Parigi, troviamo Jeanne Moreau, Claude Lelouch e Jacques Audiard.