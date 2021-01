Doriana Festa è stata ritrovata dai Carabinieri

La ragazza materana di 28 anni, Doriana Festa, è stata ritrovata nel pomeriggio, intorno alle ore 15, vicino alla scale del Duomo di Matera in compagnia di un materano di 39 anni, già noto per precedenti penali alle forze dell’ordine. E’ quanto scrive il sito di notizie online Sassilive.it

La ragazza è stata accompagnata da una pattuglia dei Carabinieri di Matera in caserma per gli accertamenti del caso. La ragazza era scomparsa il 26 gennaio scorso ma solo alle 23 di ieri sera la Questura di Matera aveva lanciato l’appello per ritrovarla.