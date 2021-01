Dopo Matera, anche a Potenza Coldiretti dona maxi pacchi alimentari

Dopo l’iniziativa di Matera dei giorni scorsi, Coldiretti Basilicata offre un aiuto concreto anche alle famiglie bisognose di Potenza, individuate dal Punto luce “Save di Children “ e da “San Gerardo La Porta” associazioni che da anni si occupano di offrire un sostegno concreto a che ne ha bisogno.

Si tratta di mega confezioni del peso di circa 30 chilogrammi ciascuna, contenenti prodotti agroalimentari donati da alcune aziende alla confederazione agricola. “Si tratta di un progetto nazionale di Coldiretti che ha previsto 1500 pacchi in tutta Italia. Lunedì doneremo le prime confezione disponibili alle famiglie potentine- spiega il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani – e nei prossimi giorni gli altri pacchi destinati alla Basilicata”. La presentazione dell’iniziativa è in programma lunedì 4 gennaio, alle ore 10, nell’area antistante lo store “Io sono lucano “ in via Pretoria a Potenza.