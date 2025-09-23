Donazione, sport e bellezza paesaggistica: 2° edizione di “Due mari di solidarietà”

“Due Mari di Solidarietà”: un evento di solidarietà e sensibilizzazione sulla donazione di sangue e plasma

Il prossimo 26, 27 e 28 settembre 2025, si terrà la seconda edizione dell’evento “Due Mari di Solidarietà”, un’iniziativa solidale che unisce sport, corretti stili di vita e donazione di sangue e

plasma. L’evento, che partirà da Nova Siri e attraverserà le suggestive località di Senise, Castronuovo di Sant’Andrea e Latronico, per arrivare infine a Praia a Mare, offrirà ai partecipanti un percorso ciclistico immerso nelle bellezze paesaggistiche della Basilicata.

L’obiettivo principale dell’evento è quello di sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione di sangue e plasma, promuovendo stili di vita sani e sostenibili. La donazione di sangue e

plasma è un atto di solidarietà fondamentale per salvare vite umane e migliorare la qualità della vita di molti pazienti. Tuttavia, la domanda di sangue e plasma è costante e richiede un impegno continuo da parte dei donatori.

Il percorso ciclistico sarà articolato in 3 tappe, ognuna con le sue peculiarità e bellezze paesaggistiche. I partecipanti potranno godere di un’esperienza unica e emozionante, immersi nella natura e nella storia della regione.

Le tappe saranno le seguenti:

– 1ª tappa: Nova Siri – Valsinni – Senise

– 2ª tappa: Senise – Castronuovo – Castelsaraceno – Latronico

– 3ª tappa: Latronico – Castelluccio – Laino – Praia a Mare

L’evento è aperto a tutti i cicloturisti con un minimo di allenamento e offre l’opportunità di partecipare a una o più tappe. Non perdere l’opportunità di essere parte di questo evento unico e di fare la differenza nella comunità!

Perché partecipare

– Per sostenere una causa importante e solida

– Per vivere un’esperienza unica e emozionante

– Per incontrare nuove persone e creare nuove amicizie

– Per promuovere stili di vita sani e sostenibili

Speriamo di vedervi lì e di poter condividere con voi questa esperienza unica di solidarietà e sensibilizzazione!