Donazione di sangue: appello alla solidarietà dei cittadini

La Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Ministero della Salute, le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (AVIS, Croce Rossa, FIDAS e FRATRES) riunite nel Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani del Sangue (CIVIS) e il Centro Nazionale Sangue da sempre organizza campagne divulgative per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione di sangue volontaria, anonima, responsabile e gratuita in ogni periodo dell’anno, perché il bisogno di sangue è costante.

L’Italia ha raggiunto l’autosufficienza di sangue grazie al milione e settecentomila donatori volontari che ogni giorno responsabilmente donano garantendo con il loro gesto la terapia per tutti coloro che necessitano di trasfusioni. Normalmente nei mesi invernali si ha una situazione di bilancio positivo tra numero di unità di sangue donate e fabbisogno a livello locale mentre, nel periodo estivo, alcune Regioni si possono trovare in situazioni di carenza.

Le ondate eccezionali di caldo che hanno investito il nostro Paese e il suo perdurare nei mesi estivi hanno influito nel determinare una situazione di carenza di sangue in alcune Regioni italiane.

Ricordiamo le tante richieste di urgenze nella nostra Regione fino alla fine di settembre 2024, si registrarono diminuzioni delle scorte in alcuni ospedali nei quali, pur essendo garantito il supporto alle emergenze e agli interventi chirurgici non differibili, si verificarono alcuni rinvii di interventi chirurgici programmati e terapie trasfusionali di pazienti cronici.

Siamo alle porte della primavera e noi di Avis Marsicovetere continuiamo ad essere attivi periodicamente con iniziative di sensibilizzazione su tutto il territorio comunale e territoriale.

Appelli arrivano già da alcune associazioni, cone ad esempio da Associazioni per le Anemie Rare la Talassemia e la Drepanocitosi. In Italia i talassemici sono circa seimila. Questi pazienti, adulti e bambini, devono essere periodicamente trasfusi, anche per garantire loro una ottimale qualità di vita. Nelle province dove essi sono più numerosi il fabbisogno di sangue è molto elevato e la richiesta può essere soddisfatta solo se molti cittadini donano periodicamente.

E’ importante che tutte le persone in buona salute tra i 18 e i 65 anni siano consapevoli dell’importanza del gesto prezioso del dono e contribuiscano con la loro solidarietà a garantire la continua disponibilità di sangue anche durante tutto l’anno.

Perciò il nostro messaggio e sempre quello di mettersi nei panni degli altri e di chi ne ha bisogno. Vogliamo fare leva soprattutto sui giovani, perché oggi il modo di fare “unione”, “associazione” è cambiato. Forse sui social che vengono utilizzati non è vivo il concetto di ‘unione’, inteso come senso di appartenenza alla grande famiglia Avis che ogni donatore, donatrice, volontario e volontaria hanno l’opportunità di sperimentare. La donazione è un gesto che permette di dare ancor più valore alla vita di chi riceve ma anche di chi dona, il proprio sangue, il proprio plasma o il proprio tempo, perché consente di mettersi nei panni degli altri.

Nei nostri comunicati stampa “usiamo” le foto dei nostri associati nel momento della donazione. Qualcuno potrebbe chiedersi il perché. Sono volti di donatrici e donatori valdagrini, e non solo, di età, sesso ed etnie diverse la cui “unione” vuole essere la massima espressione di condivisione, empatia, altruismo. Sentimenti che permeano l’essere profondo della nostra associazione nei confronti di tutti i volontari e le volontarie che la compongono e dei riceventi.

Non si può mancare allora al prossimo appuntamento con AVIS Marsicovetere. E’ per Domenica 9 marzo, dalle ore 7:30 alle ore 12:30, presso il nostro P.d.R. al Kiris Hotel per una seduta di raccolta di Sangue.