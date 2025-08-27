Politica

Donato Ramunno confermato Direttore dell’ARPAB

Dichiarazione del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi: “Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Donato Ramunno, confermato nella carica di Direttore Generale di ARPAB per il prossimo triennio. La fiducia che io e l’intera Giunta regionale abbiamo rinnovato nei suoi confronti è il riconoscimento del buon lavoro svolto fino ad oggi e della professionalità dimostrata. La conferma di Ramunno rappresenta un segno di continuità amministrativa che riteniamo fondamentale per garantire stabilità, efficienza e ulteriori passi avanti nell’attività dell’Agenzia a servizio dei cittadini e del territorio lucano”.

