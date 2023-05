Domenica doppia per la Team Bykers Viggiano

La Team Bykers Viggiano in vista del 6° Trofeo XCO delle due Pinete valido quale campionato regionale XCO e inserito all’interno del Trofeo XCountry Basilicata-Campania, in programma a Viggiano in data 3 Giugno a partire dalle ore 16:00, affina la preparazione fisica e tecnica con la terza prova del trofeo lucano/campano che si è svolta ad Eboli nella giornata di Domenica 28 Maggio. La gara svolta nel comune campano ed organizzata in maniera impeccabile dalla Asd Rampikevoli, ha visto la partecipazione oltre che della società viggianese di altre squadre provenienti dalle regioni Campania, Puglia, Lazio, Calabria, Toscana e Sicilia. Gli atleti viggianesi si sono ben comportati raccogliendo buoni risultati in vista della gara di casa raccogliendo il secondo posto tra le Esordienti Donne per Lauria Alessandra che oltre a conservare la maglia di leader del Trofeo XCountry Basilicata-Campania indossa anche la maglia del primato del Trofeo Borbonica Cup, ottimo quarto posto per lo junior Laura Carmine che sta ritrovando il giusto colpo di pedale. Tra gli allievi primo anno conferma per la maglia di leader del trofeo lucano/campano per Mangino Domenico (settimo posto) che si è ben difeso dall’attacco del calabrese Manuel Riente che puntava ad indossare la maglia concludendo però alle spalle dell’atleta viggianese, nella stessa categoria decimo posto per Carlomagno Antonio Giovanni (terzo in classifica nel Trofeo Xcountry Basilicata-Campania) per concludere con il tredicesimo posto di Vigliarolo Lorenzo e il sedicesimo posto di Fortunato Antonio.

Nel pomeriggio trasferta materana in località Borgo La Martella di Matera per i giovanissimi ciclisti impegnati in una gara su strada che nonostante non sia la principale attività svolta dagli atleti viggianesi li ha visti ben destreggiarsi raggiungendo tra i G2 (8 anni) maschili il terzo posto con Alberti Angelo ed il quarto con Perri Matteo mentre tra le ragazze secondo posto per Cuozzo Mariapina, tra i G4 (dieci anni) maschili secondo posto per Perri Stefano, tra i G5 (undici anni) maschili terzo posto per Cuozzo Alberto e primo posto tra le G5 femminili per Alberti Mariazzurra ed infine secondo posto per Carlomagno Nicolò tra i G6 (dodici anni). I risultati conseguiti dai giovanissimi nella prima prova del campionato regionale ha fatto classificare la società Team Bykers Viggiano al secondo posto nella classifica per società.

Il prossimo appuntamento è per Sabato 03 Giugno con il trofeo delle Due Pinete, riconosciuto come uno dei percorsi più tecnici ed impegnativi che vedrà anche la partecipazione dei giovanissimi G6 con una gara promozionale che si svolgerà al termine delle altre gare con la partecipazione dei migliori atleti provenienti prevalentemente dalle regioni del Sud.

Il Presidente dell’Asd Team Bykers Viggiano, Giuseppe Dianò, e tutto lo staff tecnico e societario ringrazia tutte le istituzioni, gli sponsor e le persone che grazie al loro impegno garantiranno il regolare svolgimento della manifestazione, occasione di crescita, di sviluppo e di conoscenza per il nostro territorio.