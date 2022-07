Dolci internazionali: quali sono i più rinomati nel mondo

Per scoprire nuovi Paesi è d’obbligo anche assaggiare le specialità locali: ci sono dei piatti che più di altri rappresentano la tradizione culinaria di ogni Paese. Ad esempio, esistono dei dolci internazionali rinomati nel mondo: basta assaggiarne un pezzetto per ritrovarsi con la mente a viaggiare verso alcune destinazioni, un po’ come la “madeleine” di cui Proust racconta nel suo libro.

Dolci internazionali americani: i più rinomati

L’America è conosciuta per le sue grandi metropoli, per le innovazioni, la moda, la route 66 e tanto altro. Ci sono dei dolci americani che sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.

Uno dei dolci più famosi è sicuramente la cheesecake, una torta a base di formaggio che si prepara in tanti modi diversi. In Europa, è più conosciuta la versione fredda di questo dessert, ma se si vuole realizzare la versione originale a Stelle e Strisce che richiede un passaggio in forno, è possibile seguire la ricetta su come preparare la cheesecake cotta.

Altri dolcetti molto apprezzati e golosi sono i brownie: si tratta di quadrotti morbidi, con un cuore delizioso e dal sapore ricco a base di cioccolata, ma che possono essere arricchiti anche con nocciole tostate e frutta secca.

Non bisogna dimenticare che l’America è anche la patria dei cupcake, piccoli dolcetti ricoperti di glassa che sono stati resi famosi anche dalla serie TV Sex & the City.

Dolci internazionali francesi: grandi classici della pasticceria

La Francia è la patria di tanti gustosi dolci che hanno conquistato i palati dei golosi di tutto il mondo. Qui, ad esempio, è nata la tarte tatin, una preparazione gustosa con una base di mele saltate in padella e arricchita con il burro e lo zucchero.

Anche le crepes sono tipiche della pasticceria francese: si preparano con un impasto semplice a base di uova, latte e farina e si possono consumare con della deliziosa marmellata o con la crema al cioccolato, a colazione o a merenda.

Tra i dolci internazionali più rinomati nel mondo, ci sono anche I macarons: una delle ultime tendenze in fatto di dolci. Si tratta di piccoli pasticcini molto golosi e friabili, ma difficili da preparare. I macarons sono realizzati con due gusci fragranti fatti con una meringa che racchiudono una crema dai gusti diversi. Creati all’inizio del XX secolo dalla pasticceria Ladurée, ora questi piccoli dolcetti sono famosi in tutto il mondo e conquistano tutti per il loro sapore e per le loro allegre colorazioni.

Dolci internazionali austriaci famosi in tutto il mondo

L’Austria è, in particolare, la patria di due dolci che sono diventati famosi in tutto il mondo. Uno è lo strudel di mele, una preparazione a base di pasta sfoglia con un ripieno di mele e uvetta, che viene gustata accompagnata da panna fresca e servita spesso come merenda mentre si sorseggia un tè o un caffè.

L’altra torta tipica austriaca, invece, è amata da chi apprezza il cioccolato: si tratta della Sacher Torte, un dessert dalla consistenza umida e morbida che si farcisce con gelatina di albicocche. La decorazione prevede una glassa al cioccolato che dona una piacevole sensazione al palato: il contrasto con la morbidezza dell’impasto è molto apprezzato. La prima Sacher Torte è stata preparata nell’hotel omonimo di Vienna e confezionata in scatole di legno.