Discrepanza dei dati sui contagi al covid-19, il comune di Moliterno chiede rispetto

Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione del Comune di Moliterno sulla discrepanza dei dati sui contagi a Moliterno:

L’AMMINISTAZIONE COMUNALE DI MOLITERNO, nella persona del sindaco Ingegnere Giuseppe TANCREDI, prende atto della discordanza tra i dati inerenti al monitoraggio del COVID 19 in suo possesso e quelli diffusi quotidianamente dal servizio pubblico regionale.

A fronte di tale discordanza il COMUNE DI MOLITERNO, oltre ad essere isolato territorialmente per giusta ordinanza del PRESIDENTE DI REGIONE, si reputa anche vittima di un isolamento informativo sanitario che non contribuisce alla tranquillità emotiva dei suoi concittadini, in quanto la circolazione di notizie false provoca ulteriore ansia in una popolazione già provata.

II comune NON riceve dalle autorità regionali deputate, un corretto flusso di informazioni, fatto inconciliabile con il dovere di trasparenza nei riguardi della sua cittadinanza.

Ci aspettiamo un maggiore rispetto della dignità della nostra popolazione che sta facendo enormi sacrifici personali ed economici anche in termini di limitazione della propria libertà.

Tale situazione anomala ormai protrattasi da più giorni rende difficile se non oggettivamente impossibile di individuare e predisporre il servizio pubblico essenziale nei confronti dei cittadini più vulnerabili e più esposti a rischio, ragion per cui si chiede al servizio pubblico di informazione televisivo e giornalistico una maggiore serietà informativa ed una maggiore collaborazione con l’ente interessato dal CORONAVIRUS.

Chiediamo agli organi di stampa comprensione pur nel rispetto della SANA informazione.

Ricordiamo che i dati della task force regionale indica il numero dei contagi a 11, invece il comune di Moliterno asserisce che siano 9.

