DIRETTA Elezioni comunali 2020 in Val d’Agri e Basilicata, segui la diretta dello spoglio

Dopo lo scrutinio per il Referendum e le Elezioni Regionali, è il turno dello spoglio per quelle Comunali: in Val d’Agri e Basilicata c’è grande fermento, tutti sono in attesa di conoscere i nuovi sindaci che amministreranno i nostri paesi per i prossimi cinque anni.

In mattinata lo scrutinio delle schede per le Elezioni comunali entrerà nel vivo: sarà possibile seguire su questa pagina la diretta testuale dell’esito dello spoglio e le prime proiezioni sui candidati sindaci.

La diretta

PROVINCIA DI POTENZA

PROVINCIA DI MATERA

DATI PARZIALI E NON DEFINITIVI

PROVINCIA POTENZA

ACERENZA AVIGLIANO Candidato Mecca avanti, Summa secondo

CERSOSIMO

Sindaco eletta: PAGLIA

FILIANO

TOLVE

Sindaco eletto: PEPE

FRANCAVILLA IN SINNI

Sindaco eletto: CUPPARO

SANT’ARCANGELO

Sindaco eletto: LA GROTTA

CORLETO PERTICARA

Mario Montano 414 voti

Antonio Massari 334 voti

MOLITERNO

Sindaco eletto: RUBINO

LAGONEGRO

Dopo i primi dati scrutinati, è in vantaggio Maria Di Lascio col 38% dei voti. Seguono Giovanni Santarsenio (32%) e Antonio Brigante (30%).

CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA

Sindaco eletto: BULFARO

SENISE

Sindaco eletto: CASTRONUOVO

PROVINCIA MATERA

MATERA

Rocco Sassone del centrodestra (31%), segue Domenico Bennardi (25%) del Movimento 5 Stelle che stacca il candidato del centrosinistra Giovanni Schiuma (19%). Seguono Pasquale Doria (13%), Luca Braia e Nicola Trombetta al 6%

ACCETTURA

Sindaco eletto: VESPE

CRACO

Sindaco eletto: LACOPETA

GROTTOLE

IRSINA

MONTALBANO JONICO

Sindaco eletto: MARRESE

SALANDRA

indaco eletto: SORANNO

SAN GIORGIO LUCANO

TURSI