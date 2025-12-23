“Devianza Giovanile: quali cause e come contrastarla”, incontro all’IIS “G. Peano” di Marsico Nuovo

Il 16 Dicembre 2025 presso l’IIS “G. Peano” di Marsico Nuovo si è svolto un incontro sul tema: “Devianza Giovanile: quali cause e come contrastarla”, organizzato dal Comune di Marsico Nuovo e dall’IIS “G. Peano” di Marsico Nuovo, per sensibilizzare i giovani su un fenomeno di grande rilevanza sociale che richiede interventi educativi comuni e mirati per fornire il supporto necessario per affrontare questo problema.

All’incontro, moderato dalla giornalista di Cronache Lucane Anna Tammariello, hanno partecipato il prof Enzo Vinicio Alliegro, antropologo e docente presso l’università Federico II di Napoli, la psicologa, sociologa e psicoterapeuta Laura Sola, lo psicologo e psicoterapeuta Gianni Razza, la criminologa e sociologa forense Miriam Russo, il giornalista Fabio Amendolara.

Dopo i saluti della dirigente scolastica, la prof.ssa Serafina Rotondaro e del sindaco di Marsico Nuovo, l’avv. Massimo Macchia, il prof. Alliegro ha analizzato le diverse chiavi di lettura del fenomeno da quella di tipo biologico a quella psichica e comportamentale.

La dott.ssa Laura Sola ha definito l’adolescenza come “un’onda perfetta” proponendo la metafora dell’iceberg: la punta visibile dell’iceberg rappresenta la trasgressione, la massa sommersa invece il vuoto identitario degli adolescenti a cui non resta altro da fare che immergersi sotto la superficie per riuscire ad andare oltre.

Il dott. Giovanni Razza ha sottolineato che il disagio giovanile è condizionato dal contesto sociale, ma anche dalla mancanza di punti di riferimento, come la figura paterna sempre meno presente e sempre più evanescente. Il dialogo sarebbe la risorsa migliore per esternare le emozioni e affrontare i problemi, ma non è una pratica – purtroppo – contemplata in tutte le famiglie.

Miriam Russo, criminologa e sociologa forense, ha declinato l’argomento, soffermandosi sul tema del bullismo e del cyberbullismo nelle forme dell’adescamento in rete e del sexting ed ha cercato di evidenziare i rischi e i pericoli a cui bambini e adolescenti sono esposti quotidianamente.

Le conclusioni sono state affidate al giornalista Fabio Amendolara che, sulla base della sua esperienza di giornalista investigativo, ha definito l’informazione una risorsa preziosa per affrontare il disagio e per favorire la consapevolezza di questo fenomeno in forte crescita tra le nuove generazioni.

Per la tematica affrontata e la modalità di presentazione degli argomenti, l’incontro è stato molto apprezzato dagli studenti delle classi terze e quarte del Liceo di Marsico Nuovo soprattutto per l’opportunità che hanno avuto di confrontarsi con specialisti del settore.

Gli studenti e le studentesse della IIIA del Liceo di Marsico Nuovo

IIS “G. Peano” di Marsico Nuovo