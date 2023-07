Depurazione, finanziati dal PNRR quattro progetti AL – Egrib in Basilicata

Quattro proposte progettuali per l’efficientamento fognario e depurativo degli abitati di Acerenza, Melfi, Senise e Noepoli, Valsinni e Nova Siri, presentati da Acquedotto Lucano ed EGRIB nell’ambito del bando della Misura M2C4 (Investimento 4.4, fognatura e depurazione) del PNRR, sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento per un importo complessivo di 10,6 milioni di euro.

Lo rende noto l’assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, precisando che “i progetti proposti prevedono un processo di ammodernamento ed efficientamento del sistema fognario – depurativo basato sull’applicazione delle ‘best practices’ internazionali, conformemente agli indirizzi adottati dall’Unione Europea, in coerenza con i principi e gli obiettivi della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e l’efficientamento energetico”.

I progetti riguardano, in particolare, le opere necessarie all’attivazione del depuratore consortile in agro di Acerenza sito in località Torre Vosa (per l’importo di 1.950.000,00 euro), la realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili della regione Basilicata – 4° lotto – Abitato di Melfi (per l’importo di 5.354.500,00 euro) l’adeguamento del sistema di collettamento a servizio dei depuratori consortili di Senise e Noepoli (per l’importo di 1.955.000,00 euro) e, infine, l’adeguamento degli impianti a servizio degli abitati dei Comuni di Valsinni e Nova Siri (per l’importo di 1.380.000,00 euro).