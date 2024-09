Eletti per acclamazione i 6 delegati nazionali UNPLI Basilicata APS nel corso dell’Assemblea regionale elettiva svoltasi lo scorso 22 settembre a Rionero in Vulture. Vincenzo Salvo (Teana), Antony Gallo (Corleto Perticara), Rosa Fortunato (Paterno) e Michele Zuardi (Bella) i nomi dei 4 Rappresentanti delle Pro Loco, come delegati effettivi; Pierfranco De Marco (Maratea) e Vincenzo Lo Sasso (Tramutola) i 2 supplenti. Vito Sabia, Presidente UNPLI Basilicata si è espresso così: “L’importanza di questi rappresentanti, nell’Assemblea nazionale UNPLI del 16 e 17 Novembre che si terrà a Roma presso l’Ergife Palace Hotel, per l’elezione del Presidente nazionale e degli organi nazionali statutari, è quella di porre all’attenzione le istanze dell’UNPLI Basilicata attraverso la loro espressione di voto, portando il loro punto di vista e dare più visibilità ai piccoli comitati regionali”. A fare gli onori di casa poi, il Sindaco di Rionero in Vulture, Mario De Nitto, che ha commentato: “Per noi la Pro Loco è un punto di riferimento nell’ottica dell’organizzazione di eventi di alto valore culturale unitamente a quello di promuovere una cultura dell’associazionismo, perno attorno al quale noi possiamo sviluppare una cultura di comunità e cementare le relazioni nei e tra i nostri Comuni. L’associazionismo è innanzi tutto questo. Siamo attori diversi dello stesso spettacolo, quindi dobbiamo lavorare in sinergia e trovare forme di proficua collaborazione tra Amministratori e volontari del terzo settore”. In risposta a questo discorso il Consigliere Nazionale UNPLI Basilicata, Pierfranco De Marco, ha sottolineato l’importanza di avere nel proprio Comune una Pro Loco iscritta all’Albo regionale di Basilicata e aderente all’UNPLI in quanto l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia da l’occasione di portare le proprie affiliate a quelli che sono importanti spazi nazionali, come lo è stato, ad esempio, la presenza alla Bit di Milano dove, tra numerose iniziative, è stato presentato la partecipazione del Carnevale antropologico di Teana all’edizione 2024 del Carnevale di Venezia. Promozione del territorio dunque che va oltre la Basilicata. “L’Unpli è un’organizzazione altamente democratica e storica radicata in tutte le Regioni italiane, territorio per territorio. È stata fondata in Italia nel 1962 e, con il Comitato regionale, in Basilicata nel 1986. Ha una storia e la storia non si può cancellare. L’Assemblea che si svolgerà a Roma è di elevata importanza e vede anche il coinvolgimento di alti rappresentanti istituzionali nazionali” – ha detto De Marco. La parola poi ai due consiglieri regionali. Alessia Araneo ha dichiarato: “Sono fermamente convinta che l’interlocuzione tra Pro Loco e Regione debba essere strutturata e strutturale; non un momento episodico. Date le peculiarità delle Pro Loco è importante che si istituiscano dei momenti in cui Consiglio e Istituzione Regione tutta possano interfacciarsi con esse nell’ottica delle valorizzazione delle aree interne, così da qui ai prossimi dieci anni i Comuni periferici possano trasformarsi in luoghi vivibili, dalla debolezza e vulnerabilità demografica mutazione in opportunità reale di valorizzazione. Il tutto è possibile solo mediante un partenariato tra Pro Loco e Regione”. “Molti dei nostri borghi senza le Pro Loco non avrebbero la luce che meritano. È grazie a voi che le nostre bellezze vengono diffuse. Il mio invito è quello di agire in modo più smart come per esempio dare la possibilità di prenotare online gli eventi. Un si anche alla collaborazione con i privati. Le imprese locali hanno bisogno di visibilità in cambio di risorse e supporto. Creare una partnership win to win” – Così, invece, il consigliere regionale, Michele Napoli in un videomessaggio. Infine l’intervento di Sira Zivoli, segretaria della Pro Loco locale, che ha sottolineato l’evoluzione del loro attivismo da circa 30 anni fino ad arrivare ad una calendarizzazione annuale degli eventi. “La Pro Loco è soprattutto famiglia; ed è questo quello che vogliamo trasmettere ai giovani che si avvicinano al nostro mondo” – ha concluso. La seconda parte dell’incontro si è incentrata sul momento di formazione inerente il tema del Terzo Settore, a cura dell’esperto Vincenzo Lo Sasso che ha relazionato il tutto nell’ottica di quelle che sono le novità legislative al fine di avere un giusto rapporto nella vita pratica delle attività delle Pro Loco. Presentato infine il progetto di Servizio Civile Universale, dalla responsabile Rosa Fortunato, “Lucania: tra memoria storica e folclore”, che vede coinvolti 85 ragazzi per l’annualità 2024/2025, unitamente al lavoro sul censimento del patrimonio immobiliare curato dal responsabile Antony Gallo, formatore regionale. Le Pro Loco UNPLI Basilicata saranno impegnate in diversi momenti prima dell’arrivo del nuovo anno, tra questi ricordiamo, oltre all’Assemblea Nazionale elettiva dell’UNPLI, la presentazione dei “Carnevali della Tradizione Lucana” alla “Fiera del Levante” di Bari, sabato 5 ottobre; l’incontro “L’amore per il territorio, la volontà di essere comunità” promosso in occasione della Sagra di Qualità dei “Fichi Secchi e dei Sapori Autunnali” dalla Pro Loco di Miglionico, domenica 6 ottobre; la XXI edizione del “Premio Pro Loco UNPLI Basilicata”, domenica 10 novembre a Tricarico; il raduno del “Coordinamento delle Pro Loco UNPLI dei Borghi Più Belli di Basilicata”, a novembre a Viggianello; la XXVII edizione della “Giornata Regionale delle Pro Loco UNPLI Basilicata”, a dicembre a Montalbano Jonico.