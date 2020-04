“Decameron Moliternese”. L’idea della Proloco Campus, ogni giorno alle 19:00 sui canali social

E’ partito già da qualche settimana il programma “Decameron Moliternese” che vede coinvolta l’intera comunità di Moliterno in queste settimane di vita “sospesa” per l’emergenza coronavirus.

L’idea, promossa dalla Proloco Campus Moliterno, prende spunto dal Decamerone di Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per dieci giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste nera e a turno si raccontano delle novelle per trascorrere il tempo.

A Moliterno l’approccio è contemporaneo. Ogni giorno, alle ore 19,00, sui canali social Facebook ed Instagram della Proloco Campus Moliterno viene trasmesso un breve video in cui i protagonisti hanno la possibilità di parlare di arte, della storia e della cultura Moliternese, di interpretare pezzi di musica contemporanea e popolare o scene teatrali.

Sono stati davvero tanti i contributi ricevuti, non sono mancati bellissimi messaggi di incoraggiamento e solidarietà rivolti all’intera comunità moliternese dai frequentatori di associazioni sportive o aneddoti calcistici sulla Polisportiva Moliterno che alle soglie del suo centenario continua a far sognare tifosi grandi e piccini.





Di colpo è stata sovvertita la normalità del vivere: non più consentite le lunghe passeggiate nella Villa Comunale, non più le domeniche al campo sportivo per tifare la propria squadra, non più il vedersi insieme in sede Proloco o in altri ambiti associativi tutto improvvisamente e responsabilmente è cambiato.

Ci si è trovati a riequilibrare il proprio stile di vita, per questo la Proloco Campus Moliterno ha provato a riempire nuovi spazi di questa vita “sospesa” entrando virtualmente nelle case dei propri concittadini per donare attimi di spensieratezza in un periodo così delicato e difficile per Moliterno considerato “zona rossa”.

Il progetto è semplice e spontaneo, ha permesso fino ad oggi di ricordare quanta ricchezza umana possiede una comunità oggi impaurita.

È una dichiarazione di amore per il proprio paese che in questo difficile momento, dimostrerà di essere una grande comunità, che condivide sofferenza, impegno, ingegno, speranza e che non si arrende.