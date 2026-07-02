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Dave Weckl e Richard Bona a Viggiano jazz 2026 il 18 e 19 luglio

Foto di Redazione Redazione
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Due autentiche leggende della scena jazz e fusion internazionale, Dave Weckl e Richard Bona, saranno protagoniste della XXII edizione di Viggiano Jazz, in programma il 18 e 19 luglio 2026 nella suggestiva cornice di Piazza Regina delle Genti Lucane.

Promosso dall’Associazione Culturale Viggiano Jazz con il sostegno del Comune di Viggiano, il festival si conferma tra gli appuntamenti musicali più importanti dell’estate lucana, portando in Basilicata artisti di fama mondiale e offrendo al pubblico due serate di grande musica a ingresso libero.

Ad aprire la manifestazione, sabato 18 luglio, sarà il progetto Fusion Experience con Dave Weckl (batteria), Richard Bona (basso e voce), Ciro Manna (chitarra) e Mica Lecoq (tastiere).

Considerato uno dei batteristi più influenti degli ultimi decenni, Dave Weckl ha contribuito a definire il linguaggio della fusion moderna grazie alle collaborazioni con artisti come Chick Corea e Mike Stern. Richard Bona, bassista e cantante camerunense, vincitore di un Grammy Awards, acclamato in tutto il mondo, è riconosciuto per la sua straordinaria capacità di fondere jazz, musica africana e sonorità contemporanee.

La seconda serata, domenica 19 luglio, vedrà protagonista Giovanni Tommaso, uno dei musicisti che hanno scritto pagine fondamentali della storia del jazz Italiano, con il suo “Apogeo Quintet”.

La formazione sarà composta da Giovanni Tommaso (contrabbasso), Daniele Scannapieco (sax), Andrea Molinari (chitarra), Claudio Filippini (pianoforte) e Alessandro Paternesi (batteria).

Giunto alla sua ventiduesima edizione, Viggiano Jazz continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama culturale lucano, contribuendo alla diffusione della cultura jazzistica e alla valorizzazione del territorio attraverso eventi di elevato profilo artistico.

Tutti i concerti sono a ingresso libero.

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