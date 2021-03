Dantedí: gli studenti del Liceo di Marsico Nuovo celebrano il sommo poeta

Anche il Liceo di Marsico partecipa alle celebrazioni del Dantedì. Con la supervisione di Don Michele Palumbo, le studentesse e gli studenti del triennio hanno organizzato una serie di attività come letture di passi della Commedia dantesca, dibattiti, scambi di opinioni, rappresentazioni e video che hanno voluto contribuire alla celebrazione della figura del Sommo Poeta. Le attività si sono svolte in modalità telematica per via delle disposizioni sul Coronavirus.

Il Liceo di Marsico è sempre in prima linea per quanto riguarda queste iniziative di promozione culturale, storica e di appartenenza alla comunità italiana.

Di seguito uno dei video realizzati: