Dall’Italia alla Cina: la missione di SVIMAR per portare le eccellenze del Mezzogiorno nel mondo

Un ponte economico e culturale unisce l’Italia all’Estremo Oriente. Dal 21 al 27 giugno 2026, si terrà una prestigiosa missione internazionale promossa da Svimar (Associazione per lo Sviluppo delle Aree Interne e del Mezzogiorno).

L’iniziativa ha un valore strategico molto alto, confermato dal supporto ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Affari Esteri (MAECI).

La missione nasce per far conoscere le realtà produttive delle nostre aree interne su un palcoscenico mondiale ed un aiuto concreto per far rinascere i territori.

Svimar vuole trasformare le tradizioni locali e l’autenticità del Made in Italy in veri vantaggi competitivi sui mercati esteri.

Gli obiettivi principali sono tre:

Creare nuove partnership: costruire canali stabili per l’export, la cooperazione economica e lo scambio culturale tra le regioni italiane e la Cina. Promuovere il turismo esperienziale: far scoprire la moda, la cultura e le tradizioni enogastronomiche italiane al di fuori dei classici circuiti di massa.

La missione vede la partecipazione attiva della Regione Calabria, Regione Basilicata e la Regione Molise, unendo le forze per dare voce alle rispettive eccellenze regionali.

Una delegazione di alto profilo guidata dal Presidente di Svimar Giacomo Rosa, composta da amministratori locali, imprenditori e rappresentanti del mondo associativo. Tra i partecipanti spiccano figure come il consigliere regionale della Calabria Antonio Di Caprio, la vicesindaca di Grassano Teresa Sileo e professionisti che hanno reso possibile il progetto, come lo stilista Emilio Sasso e l’Executive Chef Antonino Scordo.

Da evidenziare una partecipazione attiva di figure chiave del mondo dell’associazionismo e dell’impresa, tra cui Michele Laurino, Nicola Positino e Rocco Viggiano. Al loro fianco ci saranno Giuseppe Pugliese in rappresentanza del Codacons e Domenico Rosiello del rinomato Pastificio Rosiello, insieme a un folto gruppo di imprenditori lungimiranti provenienti dalle diverse regioni coinvolte.

“Questa missione rappresenta una svolta internazionale,” ha sottolineato l’associazione, che da sempre lavora per trasformare le idee in progetti concreti a supporto dei territori.

Per chi vuole approfondire, tutti i dettagli del programma sono disponibili sul sito ufficiale: www.svimar.it.

Carmen De Rosa

(Portavoce Svimar)