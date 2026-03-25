Dalla Val d’Agri a Rimini, l’IPS di Tramutola tra le eccellenze della mobilità sostenibile

Dalla Basilicata alla ribalta nazionale: l’IPS di Tramutola si afferma come una delle realtà più promettenti nel campo della mobilità sostenibile, distinguendosi alla Gara Nazionale SEL3C4RS, svoltasi presso Rimini Fiera. L’istituto, plesso distaccato dell’I.I.S.S. “F. Petruccelli – G. Parisi” di Moliterno (PZ), ha rappresentato con orgoglio la Val d’Agri in una competizione che ha coinvolto 250 studenti, 50 docenti e 25 squadre provenienti da istituti tecnici, professionali e ITS di tutta Italia.

L’istituto, inoltre, era l’unica delegazione lucana, composta da 17 studenti ed ha partecipato con due prototipi di veicoli elettrici radiocomandati interamente progettati e realizzati nei laboratori scolastici: “Fulmine Lucano”, caratterizzato da una carrozzeria stampata in 3D e da un design originale, e “Car Racing Tramutola”, con struttura in alluminio ispirata alla Fiat Panda di prima generazione. Dietro questi progetti c’è il lavoro sinergico di docenti e studenti, guidati dal professor Vito Antonio D’Onofrio, con il supporto del professor Andrea Sportiello per l’elettronica e la programmazione e del professor Antonio La Sala per la meccanica, l’assemblaggio e le lavorazioni CNC. Un percorso formativo che ha saputo coniugare teoria e pratica, portando i ragazzi a confrontarsi con sfide concrete.

Nel corso delle tre giornate di gara, gli studenti hanno affrontato verifiche tecniche sui prototipi, prove in pista e momenti di confronto con esperti della green economy, oltre ad attività di networking e percorsi FSL (ex PCTO) insieme ad altre scuole italiane. La competizione si è trasformata in un vero e proprio laboratorio di problem solving: i partecipanti hanno gestito riparazioni, regolazioni elettroniche e interventi meccanici in tempi rapidi, simulando

l’organizzazione dei box professionali. Nonostante si trattasse della prima partecipazione assoluta alla competizione, l’IPS di Tramutola ha ottenuto risultati di grande rilievo. Le due squadre si sono classificate al 5° e all’8° posto nelle prime tre gare, distinguendosi tra i team in gara, e hanno poi concluso rispettivamente al 10° e all’11° posto nella classifica finale, penalizzate anche da alcuni tamponamenti non imputabili ai piloti.

Un esordio che certifica l’elevata qualità delle progettazioni e la preparazione tecnica degli studenti, oltre all’efficacia di una didattica fortemente orientata ai laboratori e alle competenze pratiche. Al di là dei risultati sportivi, l’esperienza ha rappresentato un’importante occasione di crescita: gli studenti sono rientrati a Tramutola con un bagaglio arricchito di competenze tecniche, organizzative e relazionali, fondamentali per il loro futuro professionale. La partecipazione alla SEL3C4RS conferma la vocazione dell’istituto a investire in innovazione tecnologica, mobilità

sostenibile, attività laboratoriali avanzate e percorsi di orientamento.

Un impegno che sta già dando risultati concreti: anche quest’anno si registra un significativo aumento delle iscrizioni, segno della fiducia crescente delle famiglie e della solidità dell’offerta formativa. L’IPS di Tramutola si conferma così una scuola che cresce, innova e guarda lontano, portando il talento della Val d’Agri sempre più al centro del panorama nazionale.