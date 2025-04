Dalla Basilicata alla Mongolia un progetto lungo 30 mila Km

E’ l’avventura che si appresta ad affrontare Antonio Curcio che da Picerno lo porterà nel deserto del Gobi geo-referenziando territori ancora non mappati a bordo di una Subaru del 2003, “La Poderosa”, completamente modificata e camperizzata. Partenza il prossimo 1 maggio

Trentamila km in 35 giorni. Partenza da Picerno il primo maggio a bordo di una Subaru Forester del 2003, “La Poderosa”, per attraversare due continenti e quattordici stati. Meta: la Mongolia, terra selvaggia ed affascinante, raggiungendo il mistico deserto del Gobi. Non un semplice viaggio all’insegna dell’esplorazione, ma che ha anche una finalità scientifica: mappare una nuova rotta che colleghi il Gobi con i monti Altai, percorso off-road lungo all’incirca settemila km e mai documentato sistematicamente finora. E’ l’avventura che si appresta a fare Antonio Curcio, con alle spalle un passato da ultramaratoneta nei boschi più impervi e competizioni motoristiche in Europa e in Africa. Un viaggio studiato nei minimi dettagli: dalla preparazione della macchina trasformata in un camper con a bordo i confort per affrontare la trasferta: un piccolo scaldabagno, una cucina, un frigo e strumentazioni tecnologiche. Co-pilota e documentarista Donato De Stefano che raccoglierà il materiale per una narrazione dei luoghi visitati e delle persone incontrate.

