Dal 2 settembre ripartono le prestazioni sanitarie di oculistica all’Ospedale di Villa d’Agri

Con un post facebook il Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri annuncia l’attivazione delle prestazioni sanitarie di oculistica presso l’ospedale Padre Pio di Villa d’Agri, il suo post:

Dal 2 Settembre p v, saranno attivate ed operative le prestazioni sanitarie di oculistica presso il Presidio Ospedaliero di VILLA D’AGRI.

Già dal giorno 2 settembre, infatti, saranno effettuati i primi interventi di chirurgia della cataratta e annessi.

Un primo segnale importante in termini di offerta sanitaria che la VAL D’AGRI riesce a recuperare grazie all’impegno che l’Ass. Leone aveva assunto con il Comitato civico Uniti per la Val d’Agri e l’Amministrazione Comunale di Marsicovetere.

Un piccolo passo avanti a tutela della salute dei cittadini, fino ad oggi costretti a recarsi in strutture sanitarie diverse da quella di Villa d’Agri fino a giungere in alcuni casi fuori Regione.

Soddisfatto anche il comitato Uniti per la Val d’Agri:

RIAVVIO ATTIVITA’ DI OCULISTICA PRESSO IL P.O. DI VILLA D’AGRI

Il Comitato “Uniti per la Val d’Agri”, l’Anpas – Pubblica Assistenza PC Val d’Agri -, l’ANT Italia Onlus Delegazione Basilicata, la Croce Rossa Italiana– Comitato Val d’Agri, esprimono il proprio plauso alla riattivazione di prestazioni di oculistica presso il Presidio Ospedaliero di Villa d’Agri a far data dal prossimo 2 settembre.

Nel contempo, RITENGONO ESSENZIALE, come ribadito in occasione dell’incontro svoltosi lo scorso 6 agosto a Villa d’Agri sul tema “OSPEDALE E TERRITORIO: UNA COLLABORAZIONE NECESSARIA”, sostenere la costituzione del TAVOLO PERMANENTE PER LA SANITÀ IN VAL D’AGRI affinché il territorio della Valle possa contribuire a disegnare politiche sanitarie condivise, virtuose ed eque.

Pertanto, invitano i Sindaci tutti, le Associazioni, i Players a manifestare la propria adesione all’istituendo TAVOLO di amministrazione condivisa.