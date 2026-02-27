 

La Val d'Agri si racconta insieme — unisciti al gruppo Facebook di Gazzetta della Val d'Agri! → Clicca qui

Notizie dal TerritorioPrimo Piano

Dal 1° marzo Basilicata senza Frecciarossa per quattro mesi

Foto di Redazione Redazione
228

Per quattro mesi la Basilicata non sarà attraversata dal Frecciarossa. Dal 1° marzo al 30 giugno, per lavori di manutenzione straordinaria e di potenziamento sulla linea Taranto-Potenza-Battipaglia, la circolazione dei treni sarà modificata. Lo fa sapere il Gruppo Ferrovie dello Stato. Il treno ad alta velocità che collega Torino e Milano con Taranto si fermerà a Salerno. Il Frecciarossa 9547, proveniente dalle città del Nord, terminerà la sua corsa nella città campana già sabato 28 febbraio. Sulla tratta Matera-Potenza-Salerno saranno attivi dei pullman sostitutivi del servizio Freccialink. In particolare:

sulla tratta Matera-Salerno

  • Freccialink LK114: Matera (p.10:20) – Ferrandina scalo Matera (p.10:58) – Potenza C.le (p.11:59) – Salerno (a.13:34) acquistabile in connessione con FR 9588 (per Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV, Milano e Torino) e FR 9583 (per Reggio Calabria). Il servizio si svolgerà tutti i giorni tranne Pasqua, il 5 aprile, e Ferragosto, il 15 agosto;

sulla tratta Salerno-Matera

  • FrecciaLink LK115: Salerno (p.15:06) – Potenza (a.16:31) – Ferrandina scalo Matera (a.17:36) – Matera (a.18:14) acquistabile in connessione con FR 9583 (da Torino, Milano, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Roma e Napoli) e FR 9588 (da Reggio Calabria). Il servizio si svolgerà venerdì 27 e sabato 28 febbraio e il 1° marzo;
  • FrecciaLink LK015: Salerno (p.14:26) – Potenza (a.15:51) – Ferrandina scalo Matera (a.16:56) – Matera (a.17:34) acquistabile in connessione con FR 9519 (da Torino, Milano, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Roma e Napoli) e FR 9588 (da Reggio Calabria) tutti i giorni tranne Pasqua, il 5 aprile, e Ferragosto, il 15 agosto.

Intercity. Tra Battipaglia e Taranto i treni Intercity della relazione Roma Termini – Potenza – Taranto 700 e 701 saranno cancellati e sostituiti con bus. Nella tratta Napoli centrale – Taranto i treni Intercity della relazione Roma Termini – Potenza – Taranto 702 e 707 saranno cancellati e sostituiti con bus.

Regionale. Delle corse di pullman effettueranno i collegamenti sostitutivi lungo i percorsi Potenza-Battipaglia e Potenza-Taranto.

Inoltre, a partire da sabato 28 febbraio e fino al 30 giugno, saranno programmate ogni giorno due corse bus in corrispondenza dei treni FR 9514 (p. 9:23) e FR 9547 (a. 20:07) con i seguenti orari:

PZ114: Metaponto (p. 6:00), Bernalda (p. 6:11), Ferrandina scalo Matera (p. 6:33), Grassano (p. 6:51), Potenza Centrale (p. 7:40), Salerno (a. 9:07).

PZ147: Salerno (p. 21:00), Potenza Centrale (p. 22:20), Grassano (p. 23:00), Ferrandina scalo Matera (p. 23:15), Metaponto (a. 23:55).

I lavori sono programmati e rientrano tra gli investimenti finanziati con il Pnrr, il Piano nazionale di Ripresa e resilienza. L’obiettivo, secondo il Gruppo Ferrovie dello Stato, è il miglioramento degli standard di affidabilità dell’infrastruttura, della regolarità del servizio ferroviario e della capacità della rete. La linea Battipaglia-Potenza è interessata da un insieme di interventi da circa 59 milioni di euro. Alcuni riguardano il territorio lucano: il rinnovo del binario unico tra Romagnano e Balvano e in sette gallerie lungo la tratta Romagnano-Baragiano. In programma anche il consolidamento del rilevato ferroviario, ovvero il cumulo di terra su cui poggiano i binari, tra Picerno-Tito; le azioni contro il dissesto idrogeologico sul versante all’imbocco della galleria Iura sulla tratta Baragiano-Franciosa; l’impermeabilizzazione e il consolidamento di vari ponti e viadotti sull’intera linea.

Sulla tratta Grassano-Bernalda – per la cui velocizzazione è previsto un investimento di 285 milioni di euro – si interverrà sulle fondazioni di viadotti, muri di contenimento e tombini idraulici sulla tratta in variante Salandra-Ferrandina; sulla fondazione delle opere per la nuova stazione di Salandra con la realizzazione di una nuova viabilità, e  sulle opere civili di predisposizione per il sottopasso della stazione di Bernalda.

Foto di Redazione Redazione
228

Articoli correlati

Sessant’anni di Radio Montecarlo, in onde medie fino alle colline dell’entroterra Lucano

6 Marzo 2026

Studenti contro i vitalizi e l’autoreferenzialità della politica

27 Febbraio 2026

La Basilicata alla conquista di Sanremo: i lucani Russolillo e Maimone protagonisti della settimana del Festival

25 Febbraio 2026

Sottoscritto il patto territoriale dell’alta formazione per le imprese Unibas prima classificata nel mezzogiorno

23 Febbraio 2026
Copyright 2009-2026, All Rights Reserved Gazzetta della Val d'Agri
Pulsante per tornare all'inizio