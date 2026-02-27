Dal 1° marzo Basilicata senza Frecciarossa per quattro mesi

Per quattro mesi la Basilicata non sarà attraversata dal Frecciarossa. Dal 1° marzo al 30 giugno, per lavori di manutenzione straordinaria e di potenziamento sulla linea Taranto-Potenza-Battipaglia, la circolazione dei treni sarà modificata. Lo fa sapere il Gruppo Ferrovie dello Stato. Il treno ad alta velocità che collega Torino e Milano con Taranto si fermerà a Salerno. Il Frecciarossa 9547, proveniente dalle città del Nord, terminerà la sua corsa nella città campana già sabato 28 febbraio. Sulla tratta Matera-Potenza-Salerno saranno attivi dei pullman sostitutivi del servizio Freccialink. In particolare:

sulla tratta Matera-Salerno

Freccialink LK114: Matera (p.10:20) – Ferrandina scalo Matera (p.10:58) – Potenza C.le (p.11:59) – Salerno (a.13:34) acquistabile in connessione con FR 9588 (per Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV, Milano e Torino) e FR 9583 (per Reggio Calabria). Il servizio si svolgerà tutti i giorni tranne Pasqua, il 5 aprile, e Ferragosto, il 15 agosto;

sulla tratta Salerno-Matera

FrecciaLink LK115 : Salerno (p.15:06) – Potenza (a.16:31) – Ferrandina scalo Matera (a.17:36) – Matera (a.18:14) acquistabile in connessione con FR 9583 (da Torino, Milano, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Roma e Napoli) e FR 9588 (da Reggio Calabria). Il servizio si svolgerà venerdì 27 e sabato 28 febbraio e il 1° marzo;

Intercity. Tra Battipaglia e Taranto i treni Intercity della relazione Roma Termini – Potenza – Taranto 700 e 701 saranno cancellati e sostituiti con bus. Nella tratta Napoli centrale – Taranto i treni Intercity della relazione Roma Termini – Potenza – Taranto 702 e 707 saranno cancellati e sostituiti con bus.

Regionale. Delle corse di pullman effettueranno i collegamenti sostitutivi lungo i percorsi Potenza-Battipaglia e Potenza-Taranto.

Inoltre, a partire da sabato 28 febbraio e fino al 30 giugno, saranno programmate ogni giorno due corse bus in corrispondenza dei treni FR 9514 (p. 9:23) e FR 9547 (a. 20:07) con i seguenti orari:

PZ114: Metaponto (p. 6:00), Bernalda (p. 6:11), Ferrandina scalo Matera (p. 6:33), Grassano (p. 6:51), Potenza Centrale (p. 7:40), Salerno (a. 9:07).

PZ147: Salerno (p. 21:00), Potenza Centrale (p. 22:20), Grassano (p. 23:00), Ferrandina scalo Matera (p. 23:15), Metaponto (a. 23:55).

I lavori sono programmati e rientrano tra gli investimenti finanziati con il Pnrr, il Piano nazionale di Ripresa e resilienza. L’obiettivo, secondo il Gruppo Ferrovie dello Stato, è il miglioramento degli standard di affidabilità dell’infrastruttura, della regolarità del servizio ferroviario e della capacità della rete. La linea Battipaglia-Potenza è interessata da un insieme di interventi da circa 59 milioni di euro. Alcuni riguardano il territorio lucano: il rinnovo del binario unico tra Romagnano e Balvano e in sette gallerie lungo la tratta Romagnano-Baragiano. In programma anche il consolidamento del rilevato ferroviario, ovvero il cumulo di terra su cui poggiano i binari, tra Picerno-Tito; le azioni contro il dissesto idrogeologico sul versante all’imbocco della galleria Iura sulla tratta Baragiano-Franciosa; l’impermeabilizzazione e il consolidamento di vari ponti e viadotti sull’intera linea.

Sulla tratta Grassano-Bernalda – per la cui velocizzazione è previsto un investimento di 285 milioni di euro – si interverrà sulle fondazioni di viadotti, muri di contenimento e tombini idraulici sulla tratta in variante Salandra-Ferrandina; sulla fondazione delle opere per la nuova stazione di Salandra con la realizzazione di una nuova viabilità, e sulle opere civili di predisposizione per il sottopasso della stazione di Bernalda.