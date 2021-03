Da Villa d’Agri arriva il rapper “Crazy Guy 19”. Ascolta il suo nuovo singolo

A gennaio è uscito il suo nuovo singolo “Al giorno d’oggi“, prodotto da Crazy Guy 19 insieme al suo beatmaker Jovani. Disponibile su tutti gli store digitali.

L’autore Anthony Tempone, in arte Crazy Guy 19, ci ha presentato il suo pezzo:

“E’ un brano scritto da me, scritto per spiegare come va la mia vita nel 2021 e soprattutto come sto vivendo io quest’anno rispetto ad altre persone. Questo brano spiega anche, secondo me, come sono le amicizie, su chi fidarsi e non fidarsi. Dico di scegliere i veri amici che in ogni momento bello o brutto della tua vita ti stanno accanto. L’amicizia va oltre i soldi e non bisogna dimostrare ricchezza se poi non hai amici vicino. Il valore lo si ottiene non con quello che hai addosso ma come ti comporti con le persone“.

La sua Biografia: crazy guy 19 (anthony tempone) è un cantautore di Villa d’Agri attivo dal 2021. E’ un ragazzo di 16 anni e canta nel genere hip hop/rap. Si ispira ad altri tanti cantanti suoi coetanei ma anche già affermati. Gli piace godersi la vita e quello che fa, le sue esperienze brutte o belle le racconta attraverso il rap, per lui il rap è un modo per svagarsi e raccontare la realtà per far arrivare in testa alle persone la sua verità e le sue esperienze.

