Da Tursi la richiesta alla Regione e Anas: “due gallerie sulla SS598 nei pressi della diga del Pertusillo”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Antonio Di Matteo, Consigliere comunale di MuoviAmo Tursi:

Nei giorni scorsi abbiamo chiesto all’Assessore Regionale Merra e all’ANAS di valutare la realizzazione di due gallerie lungo la Strada Statale 598 Fondovalle Agri. Precisamente tra il km 53,500 e il km 55,800, in agro del Comune di Montemurro (PZ).

La prossimità tra il bacino idrico della Diga del Pertusillo e i costoni rocciosi su cui si inerpica la strada è tale da rendere il tragitto particolarmente curvilineo. Inoltre, la presenza della massa d’acqua ha alterato il microclima del luogo rendendolo particolarmente umido con spessi banchi di nebbia anche lungo il tratto di strada in questione e che questo comporta un’alterazione continuativa del livello di aderenza del manto stradale.

La richiesta è partita dalla segnalazione di un nostro concittadino. Infatti, molti tursitani transitano per motivi di lavoro, ricreativi, sanitari e familiari il tratto di strada suddetto e che recentemente uno di questi ha perso il controllo del veicolo proprio nel tratto di strada in questione a causa del manto stradale particolarmente viscido. Il tratto di strada è reso ancora più pericoloso dal transito ininterrotto di pesanti autocarri di servizio al centro oli di Viggiano (PZ).

Siamo consapevoli che non si tratta di opere facilmente cantierabili e soprattutto molto costose, ma rappresenterebbero l’unica concreta alternativa a circa 3 chilometri di strada molto pericolosi e a traffico rallentato. Un tale investimento rappresenterebbe un’occasione di rilancio per il territorio oltre che un salvavita per molti automobilisti.

Infine, alla luce dei recenti fatti di cronaca riguardo ad alcuni ribaltamenti di cisterne provenienti dal Centro Olii di Viggiano, il più recente il 22 febbraio scorso, risulta ancora più urgente intervenire per la tutela degli operatori e dell’ambiente.