Cuochi lucani al Vinitaly di Verona

Da domenica una delegazione dell’Unione regionale cuochi lucani è a Verona in occasione del Vinitaly. Il team, composto da tre chef, è guidato dal neo presidente Antonio Zazzerini. All’interno dello stand della Regione Basilicata, preparano piatti da far degustare alle migliaia di visitatori, utilizzando prodotti “made in Basilicata”, accompagnati dagli ottimi vini del territorio lucano. Dai salumi, ai formaggi per continuare poi con il pane, il peperone crusco di Senise, e le fragole del Metapontino. “ E’ per noi motivo di soddisfazione rappresentare la Basilicata . Lo abbiamo fatto prima a Parma, in occasione di Cibus – spiega Zazzerini – ed ora a Verona, dove rimarremo fino a mercoledì. Siamo felici di scoprire che tanti visitatori, arrivati da ogni parte d’Italia e non solo, si fermano presso lo stand della Basilicata per assaporare i nostri piatti, per i quali esprimono non pochi apprezzamenti” .