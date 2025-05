Cucina piccola? Le soluzioni salvaspazio per ottimizzare le superfici

Se stai pensando di riprogettare la tua cucina, ma non hai molto spazio a disposizione, non puoi fare a meno di adottare soluzioni mirate che ti permettano di avere tutto l’occorrente sfruttando ogni angolo della stanza.

Sicuramente starai cercando idee esteticamente accettabili e pratiche, per vivere la cucina nel migliore dei modi possibili. Per questo motivo, abbiamo raccolto le migliori soluzioni per elettrodomestici e arredi.

Risparmiare spazio sugli elettrodomestici

Gli elementi che occupano più spazio all’interno della cucina sono senza dubbio il frigorifero, la lavastoviglie e il forno. Grazie ai migliori produttori, che oggi hanno trasformato il settore con soluzioni sempre più funzionali e compatte, questi elettrodomestici sono stati progettati per offrire maggiore flessibilità, adattandosi alle necessità dei consumatori, consentendo di risparmiare un volume notevole.

Lavastoviglie a scomparsa

Fare uso di dispositivi a scomparsa, che possono essere incassati nel mobilio della cucina, è la scelta giusta per non aumentare lo spazio occupato oltre quello coperto dal mobilio. In quest’ottica, acquistare una lavastoviglie a scomparsa totale è la scelta migliore per lavare comodamente le stoviglie senza occupare spazi altrimenti utili in cucina.

Questo tipo di elettrodomestici si possono installare nel piano di lavoro o all’interno di una soluzione a colonna, diventando così invisibili. Ideale per cucine strette, la lavastoviglie a scomparsa è disponibile anche nella versione slim da 45 cm, perfetta per chi non ha la necessità di lavare una grande quantità di piatti.

Forno combinato: due elettrodomestici in uno

Allo stesso modo, i forni da incasso permettono di risparmiare un volume molto simile a quello delle lavastoviglie. Se, in particolare, si sceglie un forno multifunzione, si ha anche il vantaggio di poter liberare le superfici della cucina da altri elettrodomestici di piccole dimensioni come grill e forno a microonde.

I forni multifunzione da incasso sono una soluzione smart per coloro che vogliono risparmiare spazio e rendere particolarmente ordinata la cucina. Non a caso, si tratta di elettrodomestici solitamente impiegati all’interno delle cucine con design minimal: scompaiono dietro il mobilio, eliminano il problema della presenza di numerosi dispositivi dalle superfici della cucina e riducono al minimo lo spazio occupato.

Frigorifero a scomparsa

Per la stessa logica precedente, poter installare il frigorifero all’interno del mobilio permette di risparmiare moltissimo spazio in cucina.

Molto spesso i mobili da cucina hanno uno spazio dedicato ad ospitare il frigorifero in modo da proteggerlo, nasconderlo e risparmiare molto spazio. Se hai già l’intero arredamento per la cucina e, soprattutto, se intendi comprarne uno nuovo, questo tipo di prodotto è un must.

Arredamenti da cucina salvaspazio

Detto questo, una grossa opportunità di risparmio sugli spazi della cucina è garantita dall’acquisto del giusto arredamento. Il mobilio della cucina può essere ottimizzato per sfruttare ogni angolo e trovare soluzioni su misura per le singole necessità.

Ad oggi, i rivenditori di arredamenti mettono a disposizione numerosissime opzioni, ma alcune di queste sono particolarmente efficaci nel rendere vivibile la cucina.

Mobili sospesi come salva superficie

La prima cosa da tenere in considerazione quando si ha una cucina piccola è la scelta di un arredamento con mobili sospesi. Avere un mobilio in grado di liberare spazio sui pavimenti e sfruttare l’altezza permette di risparmiare i metri quadri solitamente occupati da una cucina tradizionale.

Non solo, potrai inserire qualsiasi cosa sotto i mobili della cucina, aumentando le superfici utili. Questo tipo di logica si applica anche per i pensili alti, in modo da recuperare lo spazio occupato da elettrodomestici da incasso dedicandolo a qualsiasi accessorio solitamente utilizzato in cucina.

Tavoli pieghevoli

Uno dei principali problemi in cui si incorre quando si ha una cucina di piccole dimensioni è la scarsa disponibilità di superfici su cui lavorare. I tavoli pieghevoli sono una scelta intelligente e flessibile che permette di liberare spazio quando necessario e avere un comodo alleato quando si cucina.

Alcuni dei modelli presenti sul mercato si trasformano in mobili contenitori, diventando una soluzione multifunzione in grado di accogliere accessori e stoviglie. Ancora una volta, a fare la differenza rispetto ai tavoli tradizionali è la capacità di un singolo pezzo di mobilio di svolgere più funzioni, aumentando l’ordine e lo spazio a disposizione.

Tra tutti si distinguono i piani snack , caratterizzati da una grande versatilità:

occupano uno spazio contenuto rispetto ai tavoli tradizionali;

sono multiuso per pranzo, piano bar, scrivania improvvisata;

sono ottimi come piano di appoggio extra.

La cucina perfetta, anche in poco spazio

Arredare una cucina piccola richiede attenzione, ma con le giuste soluzioni salvaspazio è possibile creare un ambiente bello, efficiente e funzionale. Dalla lavastoviglie a scomparsa al forno combinato, dai mobili sospesi alle panche contenitore, ogni elemento può contribuire a migliorare l’esperienza quotidiana in cucina.

La chiave sta nello scegliere arredi ed elettrodomestici multifunzionali, capaci di integrarsi nello spazio disponibile e semplificare la vita. Perché anche in pochi metri quadrati, la cucina può diventare il cuore della casa.