Crisi idrica, Lacorazza: Da noi proposte per superare la crisi

Il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, è intervenuto sul tema della crisi idrica durante la seduta odierna del Consiglio regionale, concentrandosi su alcuni nodi politici e strutturali su cui, a suo avviso, si continua a fare finta di voler discutere.

“A volte sembra che stiamo solo ‘tappando i rubinetti’ senza affrontare i problemi veri. Questa ironia serve a evidenziare come stiamo ragionando su questioni non strutturali, trascurando nodi programmatici e politici fondamentali. L’assessore Cicala si trova oggi in una posizione di maggiore isolamento, poiché nessun altro esponente del suo partito ha preso la parola e, soprattutto, il partito stesso non è intervenuto nemmeno in chiusura di seduta. Isolamento colto anche nelle posizioni del Presidente del Consiglio regionale Pittella e dei consiglieri Casino e Aliandro. Questo indebolisce il suo ruolo in un momento delicato che riguarda il mondo agricolo. Senza un partito e una maggioranza che la sostengano, governare diventa molto più complicato”.

“Un nodo politico cruciale – ha detto ancora Lacorazza – riguarda le scelte fatte negli anni su Acque del Sud Spa, la Regione ha meno peso negoziale e politico nei rapporti con il Governo centrale e con la Puglia, il che riduce la capacità di difendere gli interessi degli agricoltori. È necessario chiarire quale strategia intende adottare la Regione riguardo alla partecipazione alla gara pubbliche e alla governance dei nostri invasi, evitando di lasciare spazio a decisioni che riducono la nostra influenza.

Altro nodo strutturale riguarda Acquedotto Lucano, su cui non sono stati forniti aggiornamenti sui bilanci e sulle strategie a lungo termine, mentre gli investimenti vengono continuamente posticipati”.

“La governance – ha affermato ancora il capogruppo del Pd – è debole, le reti inefficaci e le perdite idriche gravano sui costi energetici, penalizzando cittadini e agricoltori. Serve una governance partecipata, con un progetto industriale chiaro e sostenibile per i prossimi dieci anni, capace di affrontare le criticità strutturali e climatiche. Allo stesso modo, va rimarcato che il Consorzio di Bonifica soffre di una centralizzazione eccessiva, è carente di strumenti di pianificazione, da qui la difficoltà affrontare emergenze idriche e strategie agricole complesse. È necessario un intervento organico che valorizzi competenze, sedi, funzioni e autonomia organizzativa, creando un sistema capace di sostenere il territorio e le comunità agricole”.

In questo quadro, Lacorazza ha sottolineato “l’urgenza di azioni concrete attraverso proposte di legge già depositate, ricordando che la maggioranza deve decidere se firmare tali proposte di modifica della governance nazionale di Acqua del Sud S.p.A., per l’istituzione di un osservatorio regionale sulle risorse idriche (sul modello di quanto avviene in Puglia), per coordinare e monitorare la gestione idrica della Basilicata, di riforma del Consorzio di Bonifica, comprendendo la forestazione, l’articolazione delle sedi e la gestione dell’emergenza idrica, e quella per il rilancio di SEL trasformandola in Società Energetica per la Sostenibilità Ambientale, così da ridurre i costi energetici degli agricoltori e affrontare in maniera sistemica i temi di sostenibilità e di energia nella regione.

Infine, è fondamentale per Lacorazza “affrontare con concretezza la gestione degli invasi e la negoziazione con la Puglia, la realizzazione del potabilizzatore di Conza e gli interventi sul lago Pantano e sulla Camastra, opere rilevanti; ma serve un approccio strategico a lungo termine, evitando di limitarsi a interventi contingenti o a gestione emergenziale”.

In conclusione, Lacorazza ha ricordato come la Basilicata debba “affrontare nodi politici e strutturali chiave, rafforzare la governance idrica e strategica e definire una visione chiara e condivisa per i prossimi anni, per tutelare l’agricoltura, il territorio e garantire una gestione efficace e sostenibile delle risorse idriche, evitando interventi parziali che rischiano di disperdere energie e risorse”.