Crisi energetica ed estate 2023: il costo delle bollette

La previsione dei consumi energetici in bolletta per l’estate 2023 dipende da molti fattori e non è possibile fare una previsione precisa. Tuttavia, è possibile analizzare la situazione attuale del mercato energetico per capire quali sono le tendenze e gli scenari più probabili per il futuro.

Fine della crisi energetica?

La crisi energetica del 2021 ha avuto un impatto significativo sul caro bollette in Italia e nel resto d’Europa. I prezzi dell’elettricità e del gas sono aumentati in modo considerevole, a causa di molteplici fattori come l’aumento dei costi delle materie prime, la riduzione della produzione di energia rinnovabile e la crescente domanda di energia. Questa situazione ha portato a un aumento delle bollette per le famiglie e le imprese, che hanno visto aumentare i loro costi energetici.

Questa situazione ha fatto si che gli utenti andassero alla ricerca del miglior fornitore di energia elettrica e gas presente sul mercato. Le bollette in piena ascesa hanno messo in ginocchio non solo le famiglie ma anche le piccole e medie imprese. Tutti i cittadini sono stati costretti quindi a rivalutare il proprio contratto di energia e tornare sul mercato per accaparrarsi la migliore offerta luce e gas in circolazione.

Cosa ha fatto il governo e cosa si prevede

Per contrastare l’aumento del caro bollette, il Governo italiano ha adottato misure come il Decreto Salva Bollette. Questo decreto ha previsto, tra le altre cose, il taglio degli oneri di sistema per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, l’azzeramento degli effetti dell’aumento in bolletta del quarto trimestre 2021 per le famiglie che già beneficiano del bonus gas e l’azzeramento degli effetti del caro bollette per 3 milioni di famiglie che beneficiano del bonus sociale elettrico. Inoltre, il Decreto Salva Bollette ha bloccato il caro prezzi della materia prima fino a giugno 2022. Per quanto riguarda il futuro, è difficile fare previsioni precise sui consumi energetici in bolletta per l’estate 2023.

Le informazioni che arrivano però sono rincuoranti. Il prezzo dell’energia luce e gas è tornato a scendere notevolmente. Il costo delle materie prime è calato e le bollette pazze dei mesi precedenti sono fortunatamente un lontano ricordo. Il prezzo della luce e del gas non è ancora tornato a quei prezzi minimi che giravano nell’agosto del 2021 ma lentamente si sta progredendo verso quella soluzione.

Soluzioni per risparmiare in bolletta

In ogni caso prisparmiare sui costi energetici, esistono diverse strategie che le famiglie e le imprese possono adottare, come ad esempio:

Efficienza energetica: installare dispositivi efficienti come lampade a LED, elettrodomestici a basso consumo energetico e sistemi di isolamento termico per ridurre i consumi energetici e le bollette.

installare dispositivi efficienti come lampade a LED, elettrodomestici a basso consumo energetico e sistemi di isolamento termico per ridurre i consumi energetici e le bollette. Mercato libero: valutare l’opzione di passare al mercato libero dell’energia, dove è possibile scegliere tra diverse tariffe e fornitori per trovare l’offerta più conveniente.

valutare l’opzione di passare al mercato libero dell’energia, dove è possibile scegliere tra diverse tariffe e fornitori per trovare l’offerta più conveniente. Auto-produzione: installare pannelli solari o altre fonti di energia rinnovabile per produrre energia in proprio e ridurre i costi energetici.

In conclusione, la situazione attuale del mercato energetico è caratterizzata da prezzi elevati dell’energia, che hanno portato a un aumento del caro bollette. Non è possibile fare previsioni precise sui consumi energetici in bolletta per l’estate 2023, ma è possibile adottare alcune strategie per risparmiare sui costi energetici, come l’efficienza energetica, il passaggio al mercato libero dell’energia e l’auto-produzione di energia rinnovabile.