Covid: in Basilicata nella settimana dal 23 al 29 marzo dati in peggioramento

In Basilicata, “nella settimana dal 23 al 29 marzo si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (4.442) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (1,9%) rispetto alla settimana precedente”: a dirlo è il monitoraggio della Fondazione Gimbe, secondo la quale sono “sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (29,3%) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (5,1%) occupati da pazienti Covid-19”.

Il rapporto sottolinea che “la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 83,4% (media Italia 83,9%) a cui aggiungere un ulteriore 2,2% (media Italia 1,7%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 84,1% (media Italia 83,2%).

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 0,8% (media Italia 7,4%). La popolazione fra cinque e undici anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 41,8% (media Italia 33,6%) a cui aggiungere un ulteriore 5,2% (media Italia 3,8%) solo con prima dose.

L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Potenza 1.241 (+11,7% rispetto alla settimana precedente), Matera 1.004 (-14,7% rispetto alla settimana precedente)”.