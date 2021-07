Covid in Basilicata: ieri 27 positivi su 800 tamponi processati, 16 ricoverati di cui 15 non vaccinati

Abbiamo 16 ricoverati, 15 non sono vaccinati e uno ha ricevuto una sola dose”: lo ha scritto su twitter il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per sottolineare l’importanza del vaccino nello lotta contro il covid-19, aggiungendo che negli ospedali lucani “le terapie intensive covid sono vuote“.

“Vaccinarsi – ha scritto Bardi – fa la differenza. Mi appello al buon senso dei lucani. La prevenzione – ha concluso – passa attraverso i gesti consapevoli di tutti noi”.

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 23 luglio, sono state effettuate 5.549 vaccinazioni.

A ieri sono 340.098 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (61,5 per cento) e 230.993 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (41,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 571.091 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 800 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 27 ( e tra questi 26 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 14 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata.

