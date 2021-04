Covid, il governo introduce un “pass” per spostarsi liberamente

Con l’allentamento delle misure anti-Covid, il governo ha deciso in introdurre un “pass” che permetterà di spostarsi liberamente sul territorio nazionale. Il documento attesterà l’avvenuta vaccinazione, l’esecuzione di un test Covid negativo in un arco temporale da definire – si parla di 24 ore – o l’avvenuta guarigione dal Covid. Potrebbe servire anche per accedere a determinati eventi culturali e sportivi.

Non è ancora chiaro, però, se si tratterà di un certificato che sarà rilasciato da Asl, Regione o un altro ente sanitario, visto che i territori al momento non sembrano tutti organizzati allo stesso modo, in particolare sul rilascio del patentino vaccinale.

FONTE: TGCOM