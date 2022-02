Covid: Gimbe, in Basilicata situazione in miglioramento

Nella settimana dal 16 al 22 febbraio in Basilicata “si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (3.590) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-7,4 per cento) rispetto alla settimana precedente.

Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (29,7 per cento) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (1,3 per cento) occupati da pazienti Covid-19″.

E’ la conclusione del monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe: “La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 82,2 per cento (media Italia 83 per cento) a cui aggiungere un ulteriore 3,1 per cento (media Italia 2,4 per cento) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 84,5 per cento (media Italia 84,9 per cento).

La popolazione tra cinque e undici anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 31,9 per cento (media Italia 28,8 per cento) a cui aggiungere un ulteriore 14,1 per cento (media Italia 7,9 per cento) solo con prima dose. L’elenco dei nuovi casi per 100 mila abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Matera 892, Potenza 691”.

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 23 febbraio, sono state effettuate 949 vaccinazioni.

A ieri sono 466.949 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,4 per cento), 435.622 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (78,7 per cento) e 335.020 (60,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.237.591 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 113 le persone ricoverate: 63 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 50 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.258 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 508 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 556 guarigioni.

Inoltre è stato registrato il decesso di 2 persone: 1 residente a Potenza, 1 residente a Rionero in Vulture.