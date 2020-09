Covid-19: positive nella giornata di ieri 17 persone. Attuali 120 contagi in Basilicata

La task force regionale comunica che ieri, 22 settembre, sono stati processati 569 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 17 sono risultati positivi.

Le positività riguardano 1 persona residente a Ruoti; 4 persone residenti ad Anzi; 1 persona residente a Bella in isolamento a Potenza; 2 persone di nazionalità estera in isolamento 1 a Rotonda e 1 a Lavello; 1 persona residente a Bernalda; 1 persona residente a Potenza; 1 persona residente a Matera; 3 persone residenti a Melfi; 2 persone residenti a Pignola in isolamento a Pescopagano; 1 cittadino campano in isolamento a Lavello.

Nella stessa giornata sono state registrate le guarigioni di 1 persona residente a Lauria e di 1 persona di nazionalità estera e proveniente da Stato estero in isolamento in Basilicata.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 120 e di questi 109 si trovano in isolamento domiciliare.

Sono 13 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 5 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive e 1 nel reparto di Ostetricia dell’ospedale ‘San Carlo’; a Matera 6 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive e 1 persona nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 392 guariti; 1 cittadino campano in isolamento a Lavello; 1 persona di nazionalità estera diagnostica in Puglia in isolamento a Matera; 1 persona residente in Puglia in isolamento in Basilicata; 4 persone di nazionalità estera in isolamento una a Potenza, una a Matera; una a Rotonda e una a Lavello; 1 persona di nazionalità estera domiciliata a Venosa e ricoverata al San Carlo; 2 cittadini residenti in Toscana e in isolamento in Basilicata; 5 cittadini residenti in Emilia Romagna in isolamento in Basilicata; 6 persone di nazionalità estera e provenienti da stato estero in isolamento in Basilicata; 25 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata in Basilicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento in Lazio; 1 cittadino residente e isolato in Basilicata diagnosticato in Puglia; 3 cittadini stranieri in isolamento a Palazzo San Gervasio.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 68.081 tamponi, di cui 67.370 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani 24 settembre, alle ore 12,00.

In allegato il bollettino quotidiano con tutti i dati riassuntivi.