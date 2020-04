Covid-19, articolo della Lucarelli: reazioni del M5S e dell’Assessore Rosa

Uno scenario davvero poco rassicurante quello che si è palesato in questi ultimi giorni di emergenza epidemica. Le prese di posizione dei vertici di ASP e San Carlo, oltre a palesare un preoccupante stato confusionale, sono apparse irrispettose nei confronti delle famiglie che hanno subito il dramma della perdita dei propri cari.

Dobbiamo purtroppo registrare le inaccettabili affermazioni di chi, pur avendo mal gestito il sistema sanitario regionale negli anni passati (‘sanitopoli’ ancora fa sentire i suoi strascichi), oggi si permette di sventolare improbabili ricette per affrontare le attuali pesanti criticità nell’assistenza sanitaria ai malati Covid-19.

Oltre all’annuncio dell’avvio di un’inchiesta amministrativa sulla scomparsa di Antonio Nicastro, per avere uno straccio di presa di posizione da parte della Giunta regionale, abbiamo dovuto attendere la replica del Dott. Calenda all’articolo di Selvaggia Lucarelli. Dispiace rilevare che Bardi e la sua Giunta, anche in questo caso, sono ricorsi alla solita sterile difesa d’ufficio ed alla rivendicazione della presunta correttezza delle scelte confusionarie prese nei primi giorni dell’emergenza: come se questo bastasse a giustificare la gestione approssimativa e confusionaria emersa ultimamente. Altri esponenti della maggioranza cercano di nascondersi dietro le basse percentuali di mortalità della nostra regione: un dato certo da salutare con sollievo, ma che non può né deve diventare la foglia di fico per continuare a negare eventuali negligenze ed errori nell’applicazione dei protocolli anti-Covid-19.

Forse non si è ben compresa la gravità della situazione che stiamo vivendo anche in Basilicata? Non è questo il momento di pensare agli interessi di nessuna bottega, ma è il momento di collaborare e lavorare per frenare e bloccare la diffusione del virus, creando per i cittadini lucani le condizioni di massima sicurezza possibile.

Proprio in merito ai predetti protocolli avremmo gradito che la Giunta regionale o l’UCR avesse speso qualche parola utile per fare chiarezza e dipanare i dubbi sorti in merito alle procedure adottate per l’effettuazione dei tamponi e sulla presunta mancata applicazione di quanto contenuto nelle circolari del Ministero della Salute del 22 febbraio e del 25 febbraio 2020, come aggiornate lo scorso 9 marzo.

Segnaliamo l’assoluto bisogno di rendere tracciabili tutte le procedure seguite per la gestione degli interventi richiesti nei casi di “sospetta” positività.

Piuttosto che stucchevoli difese d’ufficio emanate agli organi di stampa nazionale, preferiremmo che responsabilmente il Governo regionale si prodigasse per dare chiarezza, certezze ed assistenza ad una popolazione lucana che negli ultimi giorni sembra aver, pericolosamente, smarrito ogni punto di riferimento istituzionale.

È necessario cambiare passo e mutare radicalmente registro, caro Presidente e cari Assessori Regionali: ve lo stiamo chiedendo da molti giorni, inascoltati. Le nostre proposte sono rimaste sulla carta e nelle vostre caselle di posta elettronica certificata. Eppure, caro Presidente, nessuno si salva da solo. E noi vogliamo che la Basilicata e i lucani possano superare questa terribile emergenza e ricominciare. Più forti di prima e con la consapevolezza che sarà necessario e irrinunciabile imboccare un modello di sviluppo completamente diverso da quello che ci ha accompagnati sino ad oggi.

Gianni Perrino

Gianni Leggieri

Carmela Carlucci

Movimento 5 Stelle Basilicata – Consiglio Regionale





“Cosciente dell’apprensione che investe tutti noi e della paura di chi è colpito da questa odiosa malattia non posso che esprimere la mia vicinanza, da uomo e da politico, a tutti i Lucani uniti in questo drammatico momento e il mio più profondo rispetto e supporto a quei Lucani che stanno affrontando, sulla loro pelle, questo subdolo virus, in silenzio e con coraggio”.

È quanto dichiara l’assessore regionale all’Ambiente ed energia, Gianni Rosa.

“Sono altrettanto cosciente però dello sforzo immane che, dal Presidente Bardi a tutta la struttura regionale e sanitaria, si sta mettendo in campo, considerando la difficoltà oggettiva a gestire un evento così catastrofico. Sforzo che è solo all’inizio perché è necessario continuare a dimostrare ai Lucani che esiste un sistema pubblico che non abbandona nessuno e che sta migliorando giorno per giorno.

Non mi meraviglia che, come in ogni catastrofe che si rispetti, ci siano gli ‘untori’ di varia natura, che sia politica o giornalistica, che provano a mettersi in evidenza, in un periodo nel quale, evidentemente, hanno necessità di spargere panico o di dimostrarsi ‘tuttologi’ o ‘salvatori della patria’, per attirare l’attenzione che evidentemente non avrebbero.

In un momento così drammatico – prosegue Rosa – esistono modi e termini per aiutare. Lascio perdere i leoni della tastiera che, sui social o sui blog, dispensano cure, consigli, giudizi atroci; provano a screditare, diffondendo video decontestualizzati e che quotidianamente attendono il bollettino epidemiologico per diventare sempre più aggressivi e per apparire, pensano loro, più credibili, dimostrando invece che di tutta l’emergenza non conoscono nulla, né da un punto di vista medico né da quello organizzativo.

Non sto in alcun modo affermando che i tragici casi di questi giorni debbano passare sotto tono. Assolutamente. Ed, infatti, sono in corso indagini accurate. Ma se taluni blogger, nazionali e non, cercano di farci apparire come la Regione peggiore nella gestione dell’emergenza a causa dei ritardi nei tamponi, mi dispiace, ma non ci sto. L’articolo della Lucarelli non è cronaca e non critica è terrorismo giornalistico che non fa onore a nessuno.

In tutta Italia la scarsità di personale sanitario e di tamponi hanno cagionato ritardi anche di 20 giorni tra la richiesta e la sua effettuazione; in tutta Italia ci sono ritardi nel processarli; in tutta Italia mancano mascherine e dispositivi di protezione.

La nostra Basilicata è stata la prima a tentare di chiudersi per arginare il contagio e tutti ci hanno dato contro. La nostra piccola Basilicata – aggiunge Rosa – è ancora una delle Regioni con meno contagiati e quella con il rapporto tra contagiati e deceduti più basso d’Italia. Basta? No. Non basta. Ma che si speculi come sciacalli per qualche visita in più sul proprio blog, non mi sta bene.

Ma il peggiore atto di sciacallaggio è, invece, quello di chi ha rivestito la carica di Presidente della Regione nella precedente legislatura, che è stato Assessore in quella precedente e che ha avuto un fratello Presidente del Parlamento europeo e che oggi è Senatore della Repubblica. Se la volontà di Pittella fosse stata realmente quella di dare una mano, avrebbe dovuto esprimere in un modus ‘istituzionale-riservato’ al Presidente Bardi le sue opinioni e le richieste di chiarimenti. È chiaro che, con i suoi video, non è questo l’intento. Tra l’altro le sue affermazioni fuorvianti sono smentite anche dalle direttive del Ministero della Salute.

L’inutile tentativo di ricostruire un personaggio che è stato seppellito dai fatti accaduti durante la sua legislatura, è patetico. Non sembra strano che Pittella parli proprio del settore sanitario, quello che ha portato alla sua ‘caduta’ politica? È chiaro che il sistema sanitario è quello sul quale l’ex Presidente regionale ha perso la faccia e sul quale tenta di rifarsi la reputazione. Ma ha fatto male i conti perché i Lucani ricordano ancora bene le sue riforme incostituzionali del sistema sanitario, ricordano ancora bene la moltiplicazione dei primariati, le scelte sanitarie schizofreniche che, purtroppo, producono i loro effetti ancora oggi.

Oggi, più che mai dobbiamo avere fiducia nel Presidente Bardi, che, constatandolo con i miei occhi, in quanto onorato di essere un suo collaboratore, vedo h24 impegnato, aggiungo anche nel giusto approccio comunicativo con i lucani, senza mai arrendersi, senza mai tentennare.

Solo gli ‘untori’, dispensatori strumentalmente di paura, tutto ciò non l’hanno ancora compreso ma loro amano solo il narcisismo”.