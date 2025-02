Corso di apicoltura biologica e sostenibile per il riscatto ecologico e sociale della Basilicata

La Scuola della Montagna, in collaborazione con apicoltori esperti e associazioni del territorio, presenta il nuovo corso di Apicoltura Biologica e Sostenibile, un’iniziativa formativa che si terrà nel periodo marzo-ottobre 2025 nei comuni di Ruoti, Tolve e Pignola, in provincia di Potenza.

Un’opportunità unica per scoprire il mondo delle api e contribuire al futuro della Basilicata, un modello per il rilancio dei mestieri artigiani e dell’agri-ecologia

Il corso si articola in un weekend al mese di lezioni teoriche e pratiche sul campo, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per avviare e gestire un apiario biologico, nel rispetto dell’ambiente e del benessere delle api. Un’occasione per immergersi in un mondo affascinante, fatto di operosità, organizzazione e rispetto per la natura, ma anche un esempio concreto di come i mestieri tradizionali possano essere reinterpretati in chiave moderna e sostenibile.

Un percorso formativo completo per diventare apicoltori consapevoli e responsabili, un esempio per il rilancio dei mestieri artigiani e dell’agri-ecologia

Il programma didattico prevede moduli su:

– Biologia e comportamento delle api: per conoscere da vicino questi insetti straordinari e capire come vivono e lavorano insieme.

– Tecniche di allevamento biologico: per imparare a prendersi cura delle api in modo naturale, senza l’utilizzo di sostanze chimiche dannose.

Gestione sanitaria dell’apiario: per prevenire e curare le malattie delle api, garantendo la salute e la produttività dell’alveare.

– Produzione e commercializzazione del miele e degli altri prodotti dell’alveare: per scoprire i segreti del miele e degli altri tesori dell’alveare, e imparare a valorizzarli e commercializzarli.

– Apicoltura e biodiversità: per capire come l’apicoltura può contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, e come le api sono fondamentali per l’impollinazione delle piante e la produzione di cibo.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo dell’apicoltura come strumento di riscatto ecologico e sociale per la Basilicata, una regione che vanta una straordinaria biodiversità, particolarmente adatta all’allevamento delle api e allo sviluppo di attività agricole sostenibili. Ma soprattutto, un esempio di come i mestieri legati alla terra e all’artigianato possano rappresentare una nuova frontiera dell’occupazione, soprattutto nelle aree interne, dove l’Intelligenza Artificiale e le nuove tecnologie rischiano di marginalizzare ulteriormente le comunità.

Mentre l’IA si concentra sullo sviluppo di soluzioni tecnologiche e digitali, spesso applicate a settori gestionali, creativi e organizzativi, le attività legate all’agri-ecologia e i mestieri artigiani e pratici, come l’apicoltura, offrono un’alternativa concreta e sostenibile. Questi lavori, profondamente radicati nel territorio e nella tradizione, richiedono competenze specifiche, passione e un forte legame con la natura. Sono attività che non possono essere facilmente automatizzate o sostituite dall’IA, e che anzi, possono trarre vantaggio dalle nuove tecnologie per migliorare la produzione, la commercializzazione e la comunicazione. L’apicoltura, in particolare, rappresenta un modello virtuoso di come un’attività tradizionale possa essere reinterpretata in chiave moderna e sostenibile, creando nuove opportunità di lavoro e di sviluppo economico nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali. Un esempio, dunque, che può essere esteso a molti altri settori, dall’agricoltura all’artigianato, e che dimostra come le aree interne, spesso indebitamente considerate marginali e svantaggiate, possano invece diventare laboratori di innovazione e di osservatori del futuro, valorizzando le proprie risorse e competenze.

Un invito a partecipare, un invito a riscoprire il valore dei mestieri artigiani e dell’agri-ecologia

Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dell’apicoltura, sia per passione personale che per intraprendere un’attività professionale nel settore. Non sono richieste conoscenze specifiche pregresse. Un invito a riscoprire il valore dei mestieri artigiani e dell’agri-ecologia, un invito a investire nel futuro della Basilicata e delle sue aree interne. La scuola della montagna.

La Scuola della Montagna, con la sua ultima iniziativa, si conferma un punto di riferimento fondamentale per la promozione dello sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio lucano. Questa associazione, nata nel 2024, si impegna quotidianamente per tutelare l’ambiente e le comunità locali, offrendo al contempo un’ampia gamma di opportunità formative. Il corso di Apicoltura Biologica e Sostenibile è un esempio concreto di questo impegno. Rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo delle api, il corso non richiede conoscenze pregresse e rappresenta un’occasione unica per apprendere un mestiere antico e ricco di valore, contribuendo attivamente alla salvaguardia della biodiversità e al futuro delle aree interne della Basilicata. La Scuola della Montagna è molto più di un semplice ente di formazione. È un’associazione che promuove attivamente la cultura della montagna e le tradizioni locali, attraverso corsi, seminari e progetti di ricerca. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale del territorio lucano, offrendo al contempo opportunità di crescita personale e professionale.

L’offerta formativa della Scuola della Montagna è variegata e spazia dall’apicoltura alla distillazione delle piante officinali, dalla saldatura alla pesca, dal calcio all’educazione ambientale. Tutti i corsi sono tenuti da esperti del settore, professionisti qualificati che mettono a disposizione dei partecipanti le loro conoscenze e competenze. La Scuola della Montagna è anche impegnata in diversi progetti di sviluppo locale il progetto “Agricoltura sociale” per la creazione di opportunità di lavoro per persone con disabilità.