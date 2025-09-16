Corsi gratuiti su Mondo Digitale e AI, le date online

Cittadinanza digitale e inclusione, alfabetizzazione e riduzione del divario tecnologico.

Al via le presentazioni dei corsi gratuiti del progetto Digitale Facile organizzate dalla Regione Basilicata, Direzione Generale dell’Amministrazione Digitale, e condotte dai facilitatori digitali.

Le presentazioni del corso Mondo Digitale, 54 in tutto, saranno ospitate in diversi Comuni della Basilicata, insieme a nove lezioni teoriche accompagnate dalle successive esercitazioni pratiche sull’uso dell’Intelligenza Artificiale. I cittadini sono invitati a partecipare per conoscere da vicino gli argomenti oggetto di studio e iscriversi ai corsi in programma fino a marzo 2026.

I calendari delle presentazioni dei corsi sono pubblicati sul sito https://digitalefacile.regione.basilicata.it/ per diffondere l’opportunità offerta e favorire la partecipazione dei cittadini e delle cittadine lucane residenti anche nelle aree interne.

Tra gli argomenti del corso Mondo Digitale che verranno approfonditi: utilizzo della posta elettronica ordinaria e certificata (PEC); uso consapevole di smartphone e applicazioni digitali, con focus su WhatsApp e strumenti di Intelligenza Artificiale; accesso ai servizi tramite SPID e Carta d’Identità Elettronica (CIE); utilizzo della firma digitale; servizi su App IO e pagoPA; sicurezza informatica e gestione della privacy; acquisti online in sicurezza; servizi digitali erogati da Comuni, Province, Regione Basilicata, INPS e Agenzia delle Entrate; servizi digitali per la sanità. Il corso prevede un impegno di circa 20 ore.

Sul tema Intelligenza Artificiale, i riflettori verranno puntati sugli strumenti disponibili in rete, con simulazioni di prove pratiche per la generazione di documenti, la creazione di immagini e video e musica, oltre che l’esposizione ai rischi in cui si incorre.

Digitale Facile “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, è un progetto inquadrato nell’ambito della misura nazionale 1.7.2 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato dalla Regione Basilicata, prima regione ad aver superato i target PNRR, a conferma del proprio ruolo nel favorire una partecipazione consapevole e attiva ai servizi online della pubblica amministrazione.

Per maggiori informazioni, contattare il numero verde: 800292020 o scrivere a: digitalefacile@regione.basilicata.it