Corse auto: a Viggiano vince Giovanni Piccolo

I tornanti della Val d’Agri sono tornati a fare da cornice a uno degli appuntamenti motoristici più attesi dell’anno. A Viggiano si è disputata la settima edizione della Coppa Città di Viggiano, prova valida per la Coppa Italia ACI Sport Slalom 2026, che ha portato nel cuore della Basilicata piloti provenienti da diverse regioni del Sud.

A conquistare la vittoria è stato il casertano Giovanni Piccolo, che nell’ultima manche è riuscito a firmare il miglior tempo di giornata al volante della sua Fiat 600 silhouette motorizzata Suzuki. Sul podio anche il campano Emanuele Tizzani e il molisano Fabiano Di Cesare.

Ma l’attenzione del pubblico lucano era rivolta soprattutto ai piloti di casa. Il migliore è stato il grassanese Innocenzo Vizzuso, autore di una prova che gli è valsa il quarto posto assoluto, a un passo dal podio. Nella top five anche il potentino Alessandro Lovallo, quinto con la sua Radical SR4 Suzuki.

Buoni risultati sono arrivati anche dagli altri rappresentanti lucani impegnati nelle diverse categorie. Il potentino Domenico Laviano si è imposto nel gruppo RS Plus, mentre Antonio Summa ha conquistato il successo tra le E1 Italia. Punti importanti anche per Paola Pepe, unica donna al via della competizione.

Organizzata da Basilicata Motorsport con il sostegno del Comune di Viggiano, la manifestazione ha trasformato per un giorno le strade che si arrampicano verso gli 800 metri di quota in un circuito tecnico e spettacolare, richiamando appassionati e curiosi.

Al di là del risultato sportivo, l’evento ha rappresentato anche un’occasione di promozione per il territorio della Val d’Agri. La gara si è conclusa con la premiazione nel centro cittadino, alla presenza di amministratori, piloti e numerosi spettatori.