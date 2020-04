Coronavirus: Zaza raccoglie 64 mila euro per sua Basilicata

Oltre 64 mila euro sono stati raccolti dal calciatore del Torino Simone Zaza e donati alla Regione Basilicata per sostenere il sistema sanitario impegnato nell’emergenza coronavirus. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della giunta lucana, evidenziando che la donazione rientra nella campagna “Scacco al matto al coronavirus”: finora, in totale, sono stati raccolti circa 752 mila euro.

“Ho deciso di impegnarmi in prima persona – ha detto il calciatore di Policoro (Matera) – per supportare la mia terra e aiutare gli ospedali affinché si dotino di tutte le attrezzature necessarie per combattere l’emergenza. Ringrazio tutti coloro che – ha concluso – hanno aderito alla mia iniziativa”. (ANSA).