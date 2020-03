Coronavirus: Simone Zaza in aiuto degli ospedali lucani

Anche Simone Zaza ha attivato una raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus. Come si legge sul suo profilo Instagram, l’attaccante granata ha deciso di aiutare la sua regione, la Basilicata: “Ho deciso di impegnarmi in prima persona per supportare la mia terra e aiutare gli ospedali affinché si dotino di tutte le attrezzature necessarie per combattere l’emergenza che ha colpito la nostra Nazione. Ho avviato una raccolta fondi per la Regione Basilicata da destinare agli ospedali di Policoro, Potenza e Matera ed incrementare le postazioni di terapia intensiva. Grazie di cuore a chiunque mi darà un aiuto”, il messaggio lanciato da Zaza.





fonte: ANSA