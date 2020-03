Coronavirus, scuole e università chiuse fino al 15 marzo. Decisione ufficiale del governo

Le scuole di ogni ordine e grado e le Università resteranno chiuse in tutta Italia per i prossimi 10 giorni. Dopo le indiscrezioni di questa mattina, poi smentite dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è arrivata l’ufficialità del governo, che ha deciso di sospendere le lezioni in aula da domani, giovedì 5 marzo, fino al prossimo sabato 14 marzo per evitare che continuino a crescere i numeri di contagio da Coronavirus nel nostro Paese. In questo modo, le scuole dovrebbero riaprire lunedì 16 marzo.