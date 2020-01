Coronavirus, Regione istituisce una task force

Send an email





Lunedì scorso nel dipartimento Politiche della persona della Regione Basilicata si è tenuto un incontro, presieduto dal direttore generale Ernesto Esposito, per discutere della gestione di eventuali criticità legate al Nuovo Coronavirus proveniente dalla Cina.

Al termine del confronto con gli specialisti lucani di questa area medica è stata evidenziata la necessità di costituire in tempi rapidi una apposita task force regionale con il compito di definire le procedure per garantire l’assistenza di eventuali casi conclamati e di tutte le misure di prevenzione finalizzate a tutelare la salute dei cittadini e degli utenti che afferiscono ai presidi ospedalieri.

“Tengo a precisare – ha detto l’assessore alla Salute, Rocco Leone – che la gestione della situazione è tenuta costantemente sotto controllo e che nelle prossime ore verranno comunicate a tutti gli attori del settore, a partire dai medici di Medicina generale, le adeguate informazioni al fine di evitare l’insorgenza di inutili allarmismi che genererebbero solo paure e preoccupazioni per il momento del tutto immotivate”.