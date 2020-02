Coronavirus: a Rotonda 5 operai in quarantena per precauzione





Il Sindaco di Rotonda, Rocco Bruno, in via del tutto cautelativa e precauzionale, ha deciso di annullare le manifestazioni carnevalesche e disposto la quarantena per 5 operai del posto, comprese le famiglie, che nei giorni scorsi hanno frequentato per lavoro il paese di Codogno al centro della zona rossa nel Lodigiano. Si tratta esclusivamente di un’azione precauzionale adottata solo nel pieno rispetto delle procedure imposte dal Ministero della Salute.





Inoltre per domani 24 febbraio e fino a martedì 25 il sindaco ha ordinato anche la chiusura dell’asilo nido.

Per quanto riguarda la Basilicata le autorità assicurano che non ci sono casi di coronavirus accertati e che il sistema sanitario è attrezzato per gestire ogni situazione. La quarantena è misura obbligatoria di prevenzione.