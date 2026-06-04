Corleto Perticara, si insedia il Consiglio comunale: il sindaco Magaldi presenta la Giunta e le linee programmatiche

Si è insediato ufficialmente ieri pomeriggio il nuovo Consiglio comunale di Corleto Perticara. Il Sindaco Ilenia Magaldi ha tracciato le linee guida del mandato amministrativo basate su inclusione, collaborazione istituzionale e una visione a lungo termine per il futuro del territorio. «Oggi non è soltanto il giorno del nostro primo Consiglio Comunale. Oggi è il giorno in cui un mandato popolare si trasforma in responsabilità istituzionale. Da questo momento il sindaco è il sindaco di tutti, senza distinzioni, senza appartenenze, senza divisioni», ha spiegato Magaldi. Un passaggio significativo è stato dedicato ai ringraziamenti istituzionali rivolti alla precedente Amministrazione comunale e al sindaco uscente Mario Montano per il lavoro svolto, alla Segretaria comunale per il prezioso e costante supporto tecnico e a tutti i dipendenti dell’Ente, definiti il cuore operativo per il corretto funzionamento dei servizi ai cittadini. Il sindaco ha annunciato l’assegnazione di deleghe non operative, di ricerca e sviluppo anche ai candidati della lista ‘Corleto Futura’ non risultati eletti in assise: «Una scelta che nasce da una convinzione profonda: il valore di una persona non si misura esclusivamente dal numero di preferenze, ma dalla disponibilità a mettersi al servizio della propria comunità. L’inclusione non può essere soltanto una parola. Deve essere un metodo di lavoro», ha ribadito Magaldi, esortando maggioranza e minoranza a lavorare con umiltà, equilibrio e spirito di squadra, ponendo un accento forte sul ruolo delle opposizioni, definite «una componente democratica essenziale nella condivisione di un obiettivo superiore: il bene della comunità». «Abbiamo davanti sfide importanti ed alcune saranno complesse. Non prometto che sarà facile, ma prometto che affronteremo ogni difficoltà con serietà, trasparenza e massimo impegno. Da questa sera non inizia il lavoro di una maggioranza, inizia il lavoro di un’intera comunità che guarda al futuro», ha concluso Magaldi, augurando buon lavoro a tutto il Consiglio comunale.